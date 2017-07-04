Timmermans, AB Komisyonu’na Kıbrıs’la ilgili müzakereler hakkında bilgi verecek

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın, Komisyon Heyetine, Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrısla ilgili müzakereler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Bu nedenle, şimdilik, yeni bir karara kadar, Komisyon müzakerelerde, topluluğun üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilecek.

Müzakerelerin devamında yüksek siyasi düzeyde Komisyonu kimin temsil edeceği ile ilgili Kıbrıs Haber Ajansının sorularını yanıtlayan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Temsilcisi Alexander Winterstein, “Ben müzakerelerin süresiyle ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum” diyerek bu konuda Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in taahhüdünü hatırlattı ve “bu nedenle Komisyonu temsil etmesi için ilk başkan yardımcısını gönderdi. Komisyonun buna taahhüdü ve katılımı konusunda bir kuşku yok ancak süreç BM ve her iki tarafça yönetilmektedir” dedi.