Times: Erdoğan S-400 anlaşmasını yeniden düşünmeli

İngiliz Times gazetesi bugünkü başyazısında Türkiye’nin Rusya’dan teslimatını beklediği S-400 füze savunma sistemi ile ilgili gelişmeleri yorumladı.

Times, “Türkiye’nin Rus füze sistemi satın alması NATO’nun güvenliğini tehlikeye atıyor ve Batı’yı daha da bölüyor” ifadesini kullandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “S-400 anlaşmasını yeniden düşünmesi” çağrısında bulundu.

Times’ın başyazısı, Türkiye’nin kıtalararası konumu nedeniyle geleneksel olarak Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak görüldüğü ifadesiyle başlıyor, Türkiye’nin Batı ittifakında uzun zamandır sürdürdüğü konumundan uzaklaştığı belirtiliyor.

Ardından Türkiye’nin NATO ve ABD’den gelen uyarılara rağmen Rusya’dan S-400 savunma sistemi almaya kararlı olduğu vurgulanıyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47492380