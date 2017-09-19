The Guardian:Rumlar “Altın Vize” kapsamında bazı kişilere “vatandaşlık satarak” 2013’ten bu yana 4 milyar sterlin kazandı (english)

The Guardian, ekonomik krizdeki Rumların “Altın Vize” kapsamında bazı kişilere “vatandaşlık satarak” 2013’ten bu yana 4 milyar sterlin kazandığını yazdı.

İngiliz The Guardian’ın haberine göre, ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs, iflastan kurtulmak için farklı bir yöntem uyguladığını duyurdu. Gazete, AB üyesi olan Rum Kesimi’nden “vatandaşlık satın alanların” içinde yolsuzlukla suçlanan Ukraynalı zengin iş adamları ve Rusya’dan politikacılar da bulunduğunu kaydetti.

400’DEN FAZLA PASAPORT ÇIKARILDI

“Altın Vize” kapsamında AB pasaportu edinen yüzlerce kişi olduğunu öne süren İngiliz gazetesinin haberinde, “Güney Kıbrıs Hükümeti’nin 2013’ten beri süper zenginlere ‘vatandaşlık hizmeti’ sunarak, nakit karşılığı olarak Avrupa’da yaşama ve çalışma hakkını tanıdığı, sadece geçen yıl bu çerçevede 400’den fazla pasaportun çıkarıldığı anlaşılıyor.” denildi.

LİSTEDE ADI YOLSUZLUKLARA BULAŞMIŞ OLANLAR DA VAR

Güney Kıbrıs’ta 2013 yılında bakanlar tarafından takdir yetkisiyle düzenlenen bu hakkın daha sonra yüzlerce kişiye verildiğini bu isim listesinde ise eski bir Rusya parlamentosu üyesi, Ukrayna’nın en büyük ticari bankasının kurucuları ve bir kumar milyarderi yer alıyor. Liste aslında az bilinen ama son derece kârlı olan endüstriyi aydınlatıyor ve Kıbrıs’tan başvuranlar üzerinde yapılan güvenlik kontrolleri hakkında soru işaretleri yaratıyor. Yeteri kadar güvenlik kontrolü yapılmadan AB pasaportu verilen bu kişiler arasında Donald Trump’tan bir Palm Beach köşkünü satın alan bir milyarder ve sanat koleksiyoncusu ile Beşar Esad’a yakın bağlantıları bulunan bir Suriyeli işadamı da yer alıyor.

“BU DURUM ÇOK FAZLA KUŞKU UYANDIRIYOR”

Avrupalı politikacılar ise sektörün büyümesini endişe ile izleyerek bu programın “vatandaşlık kavramını” zedelediğini savunuyor. The Guerdian’a konuşan Portekizli Ana Gomes altın vizeleri “gayriahlaki” bulduğunu söyledi ve şöyle konuştu: “Sanatta, bilimde hatta yatırımlar söz konusu olduğunda ülkeye çok özel katkılarda bulunacak kişilere vatandaşlık verilmesine karşı değilim; ancak, söz konusu olan ‘vermek” olmalı, ‘satmak’ değil.” Portekiz’de de altın vizeye başvuranların isim listesinin çoğunlukla “gizli” tutulduğunu söyleyen Gomes, “Burada sorun olan gizlilik; bu durum çok fazla kuşku uyandırıyor.” dedi.

KAPSAMLI GÜVENLİK KONTROLÜ GELİYOR

Portekizli politikacı Gomes’in önerisiyle, Avrupa Parlamentosu (AP) önümüzdeki aylarında altın vize üzerinde kapsamlı bir güvenlik kontrolü yapılmasını öneren bir tasarıyı tartışacak. 2013’te yürürlüğe giren Güney Kıbrıs’ın mevcut vatandaşlık kazanma planına başvuranlara 2 milyon euroluk mülk veya 2.5 milyon euroluk şirket kurmaları ya da devlet tahvili satın almalarını gerektiriyor. Her yedi yılda bir ziyaret dışında, dil veya ikametgah şartı aranmıyor.

BAŞVURANLAR ARASINDA ESAD’IN KUZENİ DE VAR

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Rami Makhlouf yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 2008’de ABD’nin yaptırımlarına tabi tutulmuştu daha sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 2010 yılında kendisine vatandaşlık verdi. 2011’de AB tarafından onaylanan, sonrasında ise Kıbrıs vatandaşlığı Suriye iç savaşı patlak verdiği dönemde iptal edilen Makhulf, bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

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Kıbrıs “altın vize”den milyarlar kazandı

Kıbrıs yönetiminin 2013’ten bu yana uygulanan “altın vize” programı kapsamında verdiği AB vatandaşlığı karşılığında milyarlarca euro kazandığı ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre aralarında yolsuzlukla suçlanan Rus ve Ukraynalı milyarderlerin de olduğu yüzlerce kişi Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki “altın vize” programı çerçevesinde Avrupa Birliği pasaportu sahibi oldu.

Gazetenin sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde Kıbrıs Rum yönetiminin 2013’ten beri uyguladığı program kapsamında 4 milyar eurodan fazla gelir elde ettiği, sadece geçen yıl bu program kapsamında 400’ü aşkın pasaport verildiği tahmin ediliyor.

Habere göre bu isimler arasında Rus parlamentosundan bir eski milletvekili ve Ukrayna’nın en büyük ticari bankasının kurucuları da bulunuyor.

Yatırım karşılığı “altın vize”

Kıbrıs’ın sunduğu “altın vize” programı kapsamında ülkede 2 milyon euroluk gayrimenkul satın alan ya da 2 buçuk milyon euroluk şirket ya da devlet tahvili yatırımı yapan başvuru sahipleri bu ülkenin vatandaşlığını almaya hak kazanıyor.

Programdan faydalanmak için herhangi bir dil ya da ikamet ibraz edilmesi şartı aranmazken, “altın vize” kapsamında pasaport alan kişilerin yedi yılda bir ülkeye giriş yapması yeterli oluyor.

Ancak Kıbrıs’taki programı eleştirenler süreçlerin şeffaf işlemediğini ve özellikle yolsuzlukla suçlanan birçok kişinin ülkelerindeki yargıdan kaçmak için kolayca AB vatandaşlığına geçebildiğini söylüyor.

Sadece Kıbrıs değil

Yatırım karşılığı vatandaşlık sağlayan programlar sadece Kıbrıs’a özel değil. Özellikle 2008 ekonomik krizinden olumsuz etkilenen AB üyeleri arasında bu tip programlar son yıllarda yaygınlaşmış durumda. Malta benzer bir program sunarken, şeffaflık adına başvuranların listesini açıklamıştı.

Öte yandan derhal vatandaşlık imkanı sağlamasa da, Portekiz 500 bin euroluk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum izni verirken, altıncı yıldan sonra vatandaşlığa başvuru hakkı tanıyor.

İspanya da aynı ücret karşılığında oturum izni tanıyor, ancak vatandaşlık başvurusu için bu haktan faydalanan kişilere 10 yıl boyunca sürekli olarak ülkede ikamet etme şartı koşuyor.

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https://www.theguardian.com/world/2017/sep/17/cyprus-selling-eu-citizenship-to-super-rich-of-russia-and-ukraine