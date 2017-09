Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

The Guardian:Rumlar “Altın Vize” kapsamında bazı kişilere “vatandaşlık satarak” 2013’ten bu yana 4 milyar sterlin kazandı (english) Reviewed by Momizat on Eyl 19 . The Guardian, ekonomik krizdeki Rumların "Altın Vize" kapsamında bazı kişilere "vatandaşlık satarak" 2013'ten bu yana 4 milyar sterlin kazandığını yazdı. İngili The Guardian, ekonomik krizdeki Rumların "Altın Vize" kapsamında bazı kişilere "vatandaşlık satarak" 2013'ten bu yana 4 milyar sterlin kazandığını yazdı. İngili Rating: 0