Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Anastasiadis’e sert tepki: “Elinizden geleni yapın” Reviewed by Momizat on May 08 . Türkiye yürüttüğü sondaj çalışmalarını BM Genel Sekreteri'ne şikayet eden Anastasiadis'e Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz bu tür tehditleri ciddiy Türkiye yürüttüğü sondaj çalışmalarını BM Genel Sekreteri'ne şikayet eden Anastasiadis'e Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz bu tür tehditleri ciddiy Rating: 0