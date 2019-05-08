Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Anastasiadis’e sert tepki: “Elinizden geleni yapın”

Türkiye yürüttüğü sondaj çalışmalarını BM Genel Sekreteri’ne şikayet eden Anastasiadis’e Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Biz bu tür tehditleri ciddiye almıyoruz. Elinden ne geliyorsa yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Türkiye tarafından yürütülen sondaj çalışmalarını BM Genel Sekreteri’ne şikayet eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan sert tepki geldi.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Türkiye’yi Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti ve bu faaliyetleri ikinci bir istila olarak değerlendirdi. Buna ek olarak, Fatih gemisinde görev alan personeli uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettiğine dair ifadeler basında yer aldı. Bunlara ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyim?” sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs etrafındaki rezervlerin Kıbrıs’taki iki halk tarafından paylaşılması yönündeki sözlerini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının ve Türkiye’nin BM’ye kaydettirdiği kıta sahanlığının altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye’nin kıta sahanlığında sondaj yapmasına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor” dedi. Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz ve bugüne kadar BM’den ve AB’den bizzat bu sorunu çözmelerini rica ettik. Çünkü Rum tarafı sözlü olarak kabul etmesine rağmen burada Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alacak bir yaklaşım sergilemedi. Tüm önerileri reddetti” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Bizim görevimiz KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır. Bu bizim yükümlülüğümüzdür, hiç tereddüt etmeden bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Kıta sahanlığımız içinde de istediğimiz yerde sismik araştırma da yaparız sondaj çalışmalarını da yaparız. Dolayısıyla bu konuda da aynı şekilde kararlı olacağız. Önümüzdeki süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fatih sondaj gemisi personeline yönelik açıklamaya da yanıt veren Çavuşoğlu, “Biz bu tür tehditleri ciddiye almıyoruz. Elinden ne geliyorsa yapsınlar. Bu tür blöf ya da söylemlere biz hiçbir zaman prim vermedik. Biz ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önümüzdeki süreçte diğer gemimizi de bölgeye göndereceğiz ve sondajlara başlayacağız. Artık sismik araştırma dönemi bitmiştir. Artık sondaj yapma dönemi başlamıştır. İkinci gemimizi de bölgeye gönderiyoruz” dedi.

Kıbrıs Postası-Tak