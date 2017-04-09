Tatar: “Rum Meclisi’nin kararının jest gibi yansıtılması yanlış”

Tatar yazılı açıklamasında Rum liderliğinin tüm partilerin desteğiyle hidrokarbon kazılarını başlatmak üzere olduğunu; Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nü yok sayan tahrikkâr bir tutum izlediğini de kaydetti.

KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, “Rumların hangi milli günlerin ne zaman okullarda kutlanacağını veya anılacağını Milli Eğitim Bakanı’nın yetkisine veren bir karar almalarının Kıbrıs Türk tarafına yönelik bir jest gibi yansıtılarak Rum liderliği ve iki önde gelen partiye methiyeler düzülmesinin yanlış olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Tatar yazılı açıklamasında Rum liderliğinin tüm partilerin desteğiyle hidrokarbon kazılarını başlatmak üzere olduğunu; Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nü yok sayan tahrikkâr bir tutum izlediğini de kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in masa başında uzlaşmaz, saldırgan, oyalamaya yönelik tavır sergilediğini de belirten Tatar, bunlara rağmen hiç bir şey olmamış gibi masaya oturulmasının büyük hata olacağı fikrini ifade etti.

Tatar, Rum tarafının son Meclis kararı ile jest yapmış kabul edilemeyeceğini, Türk tarafının dünyaya duyurması ve açıklaması gerektiğini kaydetti.

Ersin Tatar, Rum meclisindeki 20’den fazla milletvekilinin ELAM’ın peşinden sürüklendiğini belirterek bunun çok önemli bir rakam olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı, iki kesimli, iki toplumlu yapı ile Kıbrıs Türkü’nün sosyo-ekonomik yapısının varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku haline gelmesi ile korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Rum liderliğin Kıbrıs Türk tarafını kandırarak 1974 öncesine dönüşün önünü açmak, hidrokarbon yataklarına tek başına hükmederken dünyaya şirin görünmek için masada görüşür gibi yaptığını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu Rum oyunlarının devam etmesine izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, “Sayın Akıncı uzlaşmaz Rum tutumunu açıkça ortaya koymalı ve kısır döngünün devamına göz yummamalıdır. Hidrokarbon yatakları konusunda bir an önce gereken adımlar atılmalı, meydanın boş bırakılmayacağı Kıbrıs Türk halkının haklarının en etkin bir şekilde korunacağı Rum liderliği ve dünyaya gösterilmelidir” ifadelerine yer verdi.

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