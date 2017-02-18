Talat:Krizi aşmanın yolu bulunmalı

Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün devam etme lüksü bulunmadığını vurgulayan Talat, “Muhakkak bu sorunu çözmek durumundayız. Onun için de elimizden geleni yapmalıyız. Burada krizi aşabilmek için liderlere büyük görev düşüyor” dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, müzakerelerde yaşanan krizi aşma yolunun bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Böyle krizlerin müzakerelerde her zaman yaşanabileceğine işaret eden Talat, iki tarafın krizi aşmaya istekli olası halinde bunun başarılabileceğini belirtti.

“Müzakerelerde yaşanan bir kriz midir yoksa bu noktada bir çöküşten bahsedebilir miyiz?” sorusuna yönelik olarak Talat, buna henüz çöküş denemeyeceğini, yaşananın bir kriz olduğu ve bu krizin aşılması gerektiği yanıtını verdi.

Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün devam etme lüksü bulunmadığını vurgulayan Talat, “Muhakkak bu sorunu çözmek durumundayız. Onun için de elimizden geleni yapmalıyız. Burada krizi aşabilmek için liderlere büyük görev düşüyor” dedi.

Krizin ele alış tarzının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Talat, perşembe günü liderler görüşmesi olduğunu anımsatarak, toplantıya hiçbir şey yapılmadan gidilmesi halinde, durumun daha da kötüleşmesinden endişe ettiğini kaydetti.

“Akıl fukarası bir karar”

Talat, ELAM’ın ENOSİS Plebisiti’nin yıldönümünün okullarda anılması kararını, “akıl fukarası bir karar” olarak nitelendirdi.

Talat, söz konusu kararın, maksatlı alındığını dile getirerek, “ELAM bu süreci çökertmek için yaptı ve buna gelinmemesi lazımdı. Maalesef gelindi. Koskoca DİSİ, en büyük parti, çekimser kaldı. Bir tek AKEL karşı çıktı. O yüzden anlaşılır gibi değil. Prensip olarak büyük olan bir partinin, küçük ve ırkçı bir partinin kendisini sürüklemesine izin vermemesi gerekirdi” dedi. Talat, bu kararın tamamen seçim kaygısının yarattığı bir sonuç olduğunu kaydetti.

“Irkçı bir partinin peşinden gitmek”

“Anastasiadis, dört özgürlükler konusundaki tartışma, güvenlik ve garantilerden kaynaklanan baskıları azaltmak için bu kararı kabul etmiş veya ELAM aracılığı ile bunu yaptırmış olabilir mi?” sorusunu Talat, “Hepsi mümkün ama Anastasiadis’in ELAM’la başlangıçta işbirliği yaptığını düşünmüyorum. Önemli olan böyle bir öneri gelince, buna direnememeleri. Böyle ırkçı bir partinin peşinden gitmek kadar utanç verici bir şey olmaz” şeklinde yanıtladı.

“Umarım garantörler devreye girer”

Krizden çıkışla ilgili garantörlerin devreye girip girmeyeceği yönündeki soruya karşılık Talat, “Sonuçta bu, oldukça önemli bir konudur. Garantörlerin de devreye girmesi normaldir. Umarım girerler” yanıtını verdi.

Talat, iki tarafın da krizi aşmaya istekli olması halinde, bunun aşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Emine Davut Yitmen – StarKıbrıs