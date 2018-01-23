Suriye’ye bakıp Doğu Akdeniz’i yorumlamak

Mete Tümerkan

Türkiye Suriye’de kendisini hedef alan gelişmelerin önünü kesmekte kararlı.

Afrin’e dönük ‘zeytin dalı’ operasyonu bu nedenle başladı.

Türkiye uzun bir süredir Suriye ile olan sınırına paralel PYD kontrolünde bir koridor oluşturulmasına izin vermeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu konudaki kararlılığının test edilmemesi konusunda da sürekli bir şekilde ilgili tarafları uyarıyor.

Bu uyarılar dikkate alınmayınca da kararlılığının gereği her ne ise onu yapmak için harekete geçti.

Türkiye’nin bütünlüğüne dönük girişimlere göz yumulamayacağı böylece ortaya konuldu.

Uzun bir zamandır Türkiye’nin bütünlüğünü bozmaya dönük oyunlar oynanıyordu.

İçte patlatılan bombalar, dışta Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alacak oluşumlara verilen açık destekler bıçağın artık kemiğe dayanmasına neden olmuştu.

Sonuçta Ankara’ya olduğu noktada durmayıp harekete geçmenin dışında alternatif bırakılmayan bir noktaya gelindi.

Aslında işin özeti ya Ankara aciz bir şekilde gelişmeleri izleyip kaderine razı olacaktı, ya da önce ‘Fırat Kalkanı’ şimdi de ‘Zeytin Dalı’ operasyonunu yapacaktı.

İkincisini yaptı.

Kararlı bir şekilde oyunu bozmak için harekete geçti.

Şimdi bu yaşananları bir yere not etmekte fayda var.

Ve buradan Kıbrıs meselesine bakmakta…

Özellikle de Doğu Akdeniz’deki hidro-karbon yatakları konusunda yaşanan tartışmalara…

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye bölgede adil, kalıcı ve tarafların siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm bulunmadan hidro-karbon yatakları konusunda tek yanlı atılacak adımlar karşısında seyirci kalınmayacağını açıkladı.

Oldu-bittilere izin verilmeyeceğini defalarca tekrarladı.

Durum bu kadar açık.

Uyarılar bu kadar net.

Sözün özü ise bu konuda Türk tarafının kararlılığının kimse tarafından test edilmeye kalkılmamasıdır.

Türkiye Suriye’deki gelişmeler karşısında olduğu gibi Kıbrıs’ta da Kıbrıs Türk halkı ile kendi hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruma konusunda kararlıdır.

Yapılan uyarılar dikkate alındığı takdirde bir sorun yaşanmayacağı kesindir.

Ama dikkate alınmayıp, oldu bitti yaratılabileceği yanılgısı ile hareket edilirse işte o zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Durum bu kadar açıktır.

Dileyelim, sağduyu öne çıkar ve krizlere oynama politikasının yerini Kıbrıs sorununu gerçekten çözecek bir irade alır.

Bu herkesin hayrına olur.

Haber Kıbrıs