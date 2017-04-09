Suriye krizinin çözümünde AB nasıl bir rol oynamalı?

Avrupa Parlamentosu Maşrık Ülkeleri ile İlişkiler Heyeti Başkanı Marisa Matias, Al-Monitor’a verdiği mülakatta Avrupa’nın Suriye’deki hedefinin ülkenin bütünlüğünü korumak olması gerektiğini vurguladı.

Matias’ın başında bulunduğu parlamenterler heyetinin ilgi alanı Suriye’nin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Mısır’ı kapsıyor. Suriye savaşını etnik ve dini bir çatışma olarak gören yanlış bir algının Avrupa Birliği’nde yaygın olduğunu belirten Matias, bu bakış açısının “birleşik Suriye” hedefini baltalama riski taşıdığını ifade etti.

Al-Monitor’un sorularını e-mail yoluyla yanıtlayan Matias’a göre Suriye’de savaş sonrası istikrar ancak Suriyelilerin başını çektiği ve “tüm muhatapları” kapsayan bir siyasi süreçle sağlanabilir, Avrupa Parlamentosu da bu doğrultuda üstüne düşeni yapmalı. Avrupa’nın Suriye gibi ülkeleri yargılamaması gerektiğini belirten Matias, AB’nin Orta Doğu’da şu an fazla aktif olmadığını, Suriye savaşında tarafları doğrudan görüşmelere teşvik etmek için daha çok çaba harcaması gerektiğini söyledi.

Matias ayrıca Suriye’den Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelere kaçan mültecilerin yükünü hafifletmek için AB’nin daha fazla destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Mülakatın metni şöyle:

Al-Monitor: Avrupa Parlamentosu Suriye savaşıyla ilgili herhangi bir girişim veya adımlar planlıyor mu? Planlıyorsa bunlar tam olarak nelerdir?

Matias: Avrupa Parlamentosu dış politikada çok sınırlı yetkilere sahip, savaşa siyasi çözüm bulunması için daha ziyade siyasi alanda çalışıyor. Suriye’de savaş sonrası istikrar ancak Suriyelilerin başını çektiği ve tüm muhatapların aynı seviyede katıldığı bir siyasi süreçle sağlanabilir. Avrupa Parlamentosu da tüm kararlarda sesini bu yönde yükseltmeli.

Al-Monitor: AB’nin Suriye politikasını krizin başladığı 2011’den bu yana nasıl değerlendiriyorsunuz?

Matias: AB’nin daha çok insani yardıma odaklandığını ve siyasi çözüm için siyasi etkisini kullanmaya çalıştığını düşünüyorum. Ancak korkarım ki genel olarak AB bugün Orta Doğu’da uzaktan arabulucu olmaya çalışan, küçük bir rol oynuyor. AB, savaşın tarafları arasında doğrudan müzakereleri teşvik etmek için daha aktif bir rol oynamalı. Ayrıca AB’de Suriye savaşının etnik ve dini kaynaklı olduğu yönünde çok yaygın yanlış bir algı var. Amacımız Suriye’nin bütünlüğünü korumak olmalı, eğer etnik ve dini gruplar temelinde bir bölünme olabilir öngörüsüyle hareket edersek bu amacı baltalamış oluruz.

Al-Monitor: Sizce Suriye krizinin arkasındaki neden nedir? Suriye hükümetinin terörle mücadele ettiği yönündeki resmi söylemi inandırıcı buluyor musunuz yoksa Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın kendi halkına karşı savaş yürüttüğü görüşünü mü destekliyorsunuz?

Matias: Ben Maşrık Ülkeleri ile İlişkiler Heyeti başkanı olarak muhataplarımızı asla yargılamamamız gerektiği inancındayım. Ders vermek, değerlendirmeler yapmak doğru değil. Önemli olan, tüm muhatapların süreçte yer alması ve kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması.

Al-Monitor: AB’nin Esad’la herhangi bir teması ya da önümüzdeki günlerde böyle bir temas kurma düşüncesi var mı?

Matias: Suriye’yle ilgili mayıs 2011’te (AB Dış İlişkiler Konseyi’nde) kabul edilen sonuçlara göre “AB, Suriye makamlarıyla yeni ikili iş birliği programlarına ilişkin tüm hazırlıkları durdurma ve ENPI (Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Araçları) ve MEDA (Akdeniz İş Birliği Fonu) kapsamında süren mevcut ikili programları askıya alma kararı almıştır.” AB’nin son tutumu da 23 Mayıs 2016 tarihli Dış İlişkiler Konseyi sonuçlarında yer alıyor. Bu anlamda Suriye stratejisinde herhangi bir değişiklik görünmüyor.

Al-Monitor: Sizce AB, savaş bölgelerinden kaçan sığınmacılara yönelik “kapalı kapı” politikası mı izlemeli yoksa Lübnan ve Ürdün gibi büyük mülteci akınlarına maruz kalan ülkelerin yükünü paylaşarak bu mültecilerin bir kısmını alması mı gerekir?

Matias: Daha önce de bazı vesilelerle ifade ettiğim gibi benim AB’nin mülteci krizinde izlediği politikaya karşı son derece eleştirel bir tutumum var. AB, komşu ülkeler üzerindeki mülteci yükünün artmasına izin vermemeli ve bu konuda fazlasını, çok daha fazlasını yapmalı. (Türkiye’den Yunanistan’a geçtikten sonra sığınma başvurusunda bulunmayan veya başvurusu reddedilen mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesini öngören) AB-Türkiye anlaşması oylanırken benim “hayır” oyu kullandığım kamuoyunun malumu. Şu an Libya’yla yapılan hazırlıklar da beni son derece kaygılandırıyor.

Al-Monitor: Sizce AB mülteci krizinde Lübnan ve Ürdün’e yeterli maddi destek sağladı mı?

Matias: Önceki soruya verdiğim yanıt bağlamında AB mali yönden de daha fazlasını yapmalı, diye düşünüyorum. Son olarak Ürdün’le (aralık 2016’da) mutabık kalınan (azami 200 milyon avroluk) mali paketi ben şahsen sorguluyorum, hem sınırlı miktarda kaynak sağlandığı için hem de şartlılık ilkesi getirildiği için.

Al-Monitor: AB Lübnan özelinde mülteciler konusunda herhangi bir siyasi destek sağlıyor mu?

Matias: Lübnan’la AB arasındaki yenilenmiş siyasi anlaşma yaklaşık bir yıl önce kabul edilmişti. Önümüzdeki dört yıl için belirlenen yeni ortaklık öncelikleri, hem Lübnan’da geçici olarak kalan mültecilerin hem de bunlara ev sahipliği yapan ve desteğe muhtaç olan toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

Ortaklık önceliklerinin yanı sıra, (15 Kasım 2016’da) 2016-2017 döneminde AB’den en az 400 milyon avroluk bir tahsis öngören bir anlaşma sağlanmıştı. Bu kaynak, söz konusu iki yıllık dönem için 80 milyon avroyu aşan ikili yardıma ek olarak sağlanacak. Böylece AB ve Lübnan, ülkedeki mültecilerin durumunu karşılıklı çabalarla iyileştirmeyi taahhüt etmiş oldu ama bunun da ötesinde Lübnan’ın kendisine ve Lübnan’daki yerel topluluklara da yardım sağlanmış olacak.

Al-Monitor: Lübnan ve Ürdün’e mülteciler bağlamında destek açısından Avrupa Parlamento’nda yeni girişimler olabilir mi?

Matias: Kişi başına ve kilometre kare başına düşen mülteci sayısı dikkate alındığında Lübnan en yüksek mülteci ve yerinden edilmiş insan sayısına sahip. Ürdün de Iraklı ve Filistinli sığınmacılara ek olarak nüfusunun en az yüzde 10’una tekabül eden Suriyeli mülteci barındırıyor. Lübnan’la olduğu gibi AB Ürdün’le de ortaklık öncelikleri belirledi, bir anlaşma sağladı. Buna ek olarak temmuz 2016’daki anlaşmayla Ürdün’deki Suriyeli mültecilere iş imkânları sağlanması karşılığında AB’nin Ürdün’den ithal edilen mallar için menşei kurallarını kolaylaştırması öngörüldü. Ürdün ayrıca 165 binden fazla Suriyeli çocuğa eğitim imkânı sağlamayı, Suriyeli gençler için de mesleki eğitim imkânlarını artırmayı taahhüt etti.

Al-Monitor: Mısır’daki mevcut durumu ve Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi’nin uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sisi’nin bilhassa insan hakları konusunda reform yapması gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizce Sisi’nin mevcut uygulamaları Mısır’ın istikrarına katkı yapıyor mu?

Matias: Mısır’a yapılan son resmi ziyaret (Matias başkanlığındaki Avrupa Parlamentosu heyetinin 30 Ekim-3 Kasım 2016 tarihli ziyareti) sonrasında hazırlanan raporda belirtildiği gibi Mısır’da siyasi ve sivil alanın daralması konusunda endişeler ifade edildi. Güçlü bir sivil toplumun çoğulcu ve demokratik düzenlerin omurgası olduğunu, insan hakları ve temel özgürlüklerin özenle korunması gerektiğini söylemeye bile gerek yok.

Al-Monitor: Mısır’ın yaşadığı ciddi ekonomik sıkıntılar bağlamında AB’nin Mısır’a destek sağlaması için herhangi bir girişim var mı?

Matias: AB ve Mısır geçtiğimiz aralık ayında Mısır’da sosyal güvenlik ağlarının güçlenmesini, kapsayıcılığın ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin teşvikini amaçlayan iki yardım programına imza attı. AB’nin yeni Kapsayıcı Büyüme ve İstihdam Yaratma Programı da IMF tarafından talep edilen reform sürecinde Mısır için bir destek mekanizması olarak düşünülüyor. Bu mekanizmayla iş ortamının iyileştirilmesi, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve Mısır ekonomisinde kilit bir rol oynayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman kaynaklarına daha kolay erişmesi öngörülüyor.