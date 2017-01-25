SPD’nin başbakan adayı Schulz…Martin Schulz Merkel’in rakibi olacak

Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 24 Eylül’de yapılacak genel seçimlerdeki başbakan adayı, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz olacak.

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Martin Schulz, partinin genel merkezi Willy Brandt Haus’ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Gabriel, Schulz’un seçimlerde daha fazla şansı olduğunu belirterek, “Partimiz ve kendimiz için doğru karar bu. Ben başbakan adayı olmayacağım.” dedi.

SPD’nin genel başkanlığını da bırakacağını bildiren Gabriel, seçimlere kadar dışişleri bakanlığını üstlenmek istediğini dile getirdi.

Sigmar Gabriel, 7 yıldan fazladır SPD’nin genel başkanlığını yaptığını hatırlatarak, Almanya’daki sosyal demokratlara teşekkür etti.

Martin Schulz’u, “Büyük bir sosyal demokrat” olarak niteleyen Gabriel, “Schulz uzun yıllar siyasi tecrübesi olan, siyasette her konumda görev almış birisi. Önümüzdeki seçim hiçbir zaman olmadığı kadar önemli. Başarılı bir aday ve lider olacağına inancım tamdır. Kolay bir karar değildi ancak doğru olan karar

buydu. Bugün size bir sürpriz yaptım. Bu sefer partimiz seçimlerde bir sürpriz yapacak.” dedi.

SPD’nin genel başkanlığını devralacak Schulz ise, kendisi için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Büyük bir şeref ve gururla görevi kabul ettim.

Bu zor zamanda ülkemizin yeni bir yönetime ihtiyacı var.” diye konuştu.

Schulz, geçen cumartesi Gabriel ile bir araya geldiklerini ve bu kararı orada aldıklarını vurguladı.

SPD’de pazar günü yapılacak yönetim toplantısında, alınan kararlara resmiyet kazandırılacak. Mart ayında toplanacak kongrede de parti yönetiminde değişiklik yapılacak.

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Almanya’da SPD’nin başbakan adayı Schulz

AP eski başkanı Martin Schulz, Sosyal Demokrat Parti’nin yeni lideri ve başbakan adayı olacak. Gabriel’in bu görevlerden feragat etmesi sonrasında parti yönetimi eylül ayındaki seçimlere Schulz ile girme kararı aldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel’in görevini bırakacağını ve başbakan adayı olmayacağını açıklamasının ardından, partinin Genel İdare Kurulu salı günü Berlin’de bir araya geldi. Genel İdare Kurulu, Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz’un başbakan adayı olmasına ve partinin genel başkanlığı görevini üstlenmesine oy birliği ile karar verdi. Gabriel, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Genel İdare Kurulu’nun önerisinin bu pazar günü Parti Federal Yönetim Kurulu tarafından ele alınacağını, Mart ayının başında yapılacak olağanüstü parti kongresinde Schulz’un genel başkanlığının oylanacağını belirtti.

Genel İdare Kurulu’nun kararına göre, halen Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier’in yerine Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenecek. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Cumhurbaşkanı adayı olan Steinmeier’in 12 Şubat’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Zypries Ekonomi Bakanı olacak

Ekonomi Bakanlığına ise Brigitte Zypries’in getirilmesine karar verildi. 2002-2009 yılları arasında Adalet Bakanlığı yapan Zypries, halen Ekonomi Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapıyor. Sosyal Demokrat Parti Federal Yönetim Kurulu’nun Pazar günü yapacağı toplantıda Zypries’in bakanlığını onaylaması bekleniyor.

Sigmar Gabriel, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, görevini bırakma kararının “kolay olmadığını” belirtti. Gabriel, seçimlerde Schulz’un şansının daha yüksek olduğunu düşündüğü için bu kararı verdiğini ifade etti. Almanya’da parlamento seçimleri 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak.

Schulz’un açıklamaları

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz da, başbakan adaylığı ve parti liderliği için kendisinin aday gösterilmesinin kendisi için bir onur olduğunu belirterek, “partisinin bu ülkeyi yönetme görevini alacağı şekilde bir seçim kampanyası yürüteceğini” dile getirdi. “Bu zor dönemde ülkenin yeni bir yönetime ihtiyacı olduğunu” belirten Schulz, Sosyal Demokrat Parti’nin ülkeyi daha iyiye götürme görevini üstlendiğini ifade etti.

1987-1998 yılları arasında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Würselen kenti Belediye Başkanlığı görevini yürüten Martin Schulz, 1994 yılında Avrupa Parlamentosu’na seçildi. 61 yaşındaki Schulz, 2014-2017 yılları arasında da Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak görev yaptı.

Ajanslar-Dw