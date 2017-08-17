Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı” Hacıavraam’dan BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelere muhtıra.Fotiu: Son çaba Türkiye yüzünden başarısızlığa uğradı

Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediyesi”nin, “şehrin Türkler tarafından işgalinin 43’üncü yılı dolayısıyla”, Rum hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçiliklerine muhtıra verdiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Omorfo’daki Oldu Bittiler Çok Fazla” başlıklı haberinde, sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam’ın, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun teslim aldığı hükümete yönelik muhtırayı sunması esnasında yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “göçmenlerin, her defasında çöken yeni bir çabanın ortaya çıkmasını beklemekten yoruldukları” mesajını gönderdiğini iletti.

“Buna katlanacaklarını, ancak bunun fazla uzun süreli olmayacağını” ifade eden Hacıavraam, “iki buçuk neslin kaybedildiğini” dile getirdi.

“Vatana bölünmeyi verecek olanlar olmak istemediklerini” dile getiren Hacıavraam, “Crans Montana’daki müzakerelerin çöküşünün ardından ne yazık ki olanakların azaldığını ve 43 yılın çok fazla olduğunu, öte yandan Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunması için bütün gidişatlara yönelik baskı kullanılmasının da zamanı olduğunu” iddia etti.

Konuşmasında “ne yazık ki toprak üzerindeki oldu-bittilerin iyimser olmalarına izin vermediği” iddiasında da bulunan Hacıavraam, Güzelyurt’ta üç üniversite inşa edildiğini ve şehrin, şehrin sakinlerinin uzağında ve ötesinde, intizamsız bir şekilde yeniden inşa edilmekte olduğunu ileri sürdü.

Hacıavraam, bu yüzden bütün bunların, herhangi bir iyimserlikten ziyade, kendilerine karamsarlık getirmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Fotiu: Son çaba Türkiye yüzünden başarısızlığa uğradı

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik muhtırayı teslim alan Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ise konuşmasında, “Omorfo” kökenli Rumlara, “Anastasiadis’in mücadeleci selamlarını ve işgalin sona ermesi ve vatanın yeniden birleşmesine yönelik çabalara devam etme konusundaki kararlılığını” iletti.

“Bunun hepsinin hedefi olması gerektiğini ve 43 yılın çok fazla olduğuyla hem fikir olduğunu” savunan Fotiu, “gerçekleştirilen son çabanın Türklerin uzlaşmazlığı ile Türklerin güvenlik, garantiler, müdahale hakları ve işgal birliklerinin ayrılması gibi önemli konulardaki kabul edilemez tezleri yüzünden başarısızlığa uğradığını” iddia etti.

Sözlerinin devamında “Omorfo Kıbrıs Rum idaresi altında iade edilmeksizin, herhangi bir çözümün kabul edileceği bir durumun söz konusu olmadığı” iddiasında da bulunan Fotiu, “bunun istikrarlı tezleri olduğunu, bunun birçok kez bizzat Rum Yönetimi Başkanı ve Rum tarafınca ortaya konulduğunu ve Anastasiadis tarafından İsviçre’de de yinelendiğini” dile getirdi.

Gazeteye göre “Omorfo’nun kendileri, Kıbrıs, aynı zamanda Kıbrıs sorununun olası bir çözümünde, toprak düzenlemeleri açısından özel bir öneme sahip olduğunu” savunan Fotiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına, kentin çeşitli örgütlerini ve Belediye Meclisini, şehrin iadesi için 43 yıldır verdikleri mücadeleden de ötürü kutladı.

Bunun öncesinde, Hacıavraam başkanlığındaki belediye heyetinin, Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD büyükelçiliklerine muhtıra verdiğini yazan gazete, sözde “Omorfo Belediyesi Başkanı” Hacıavraam’ın, “ABD Büyükelçiliğinin muhtırayı çok düşük bir seviyede kabul ettiğini” söylediğini iletti.

Gazete, Güzelyurt kökenli Rumların son durağının İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd olduğunu ve heyetin Kidd tarafından kabul edildiğini de ekledi.

Fileleftheros haberinde, “İngilizlerin bu kez fark yarattığını” ve İngiliz Yüksek Komiseri Kidd’in şahsen ortaya çıkıp muhtırayı teslim aldığını yazdı.

Gazete Kidd’in, Yunanca konuşarak “zamanla daha iyi sonuçlar ortaya çıkmasını” dileyerek, “Londra’nın da bu gidişata yönelik olarak çalışacağını söylediğini” iletti.

Gazete, “Bölünmenin Başlangıcı… Omorfolular BM Güvenlik Konseyi’nin Beş Daimi Üyesini Türk İhlallerinin Sona Ermesine Yönelik Çalışmaya Çağırdı- Kıbrıslı Türklere Yönelik Ödenekler Konusunda AB’ye Tehlike Çanları/Uyarılar” başlıklı haberinde ise, sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam’ın “Kıbrıs sorununa bir an önce garantiler ve yabancı askeri birlikler olmaksızın, üç temel özgürlüğü garantiye alacak olan bir çözüm bulunmaması halinde, bölünmenin başlangıcında olacakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini” aktardı.

Gazeteye göre “Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk toplumuna tahsis edilen ödeneklerin, Kıbrıs’ta olguları daha da zorlaştırdığı ve toprakta oldu-bittiler yarattığı” iddiasında da bulunan Hacıavraam, “bu ödeneklerin daha dikkatli bir şekilde tahsis edilmesi gerektiğini” öne sürdü.

“Avrupa ödeneklerinin tahsis edilmesinin daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğine” vurgu yapan Hacıavraam, “bahse konu durumda, diğer bütün programlarda izlenen prosedürün izlenmediğini” ileri sürdü.

Gazeteye göre “Omorfo” kökenli Rumlar, temel özgürlüklerin ve AB normlarının güvenceye alınmasına yönelik olarak, AB’nin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde daha esaslı bir rol oynaması gerektiğine da işaret ettiler.

Gazeteye göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris yerine Meclis’e başkanlık etmekte olan Adamos Adamu ise, “Omorfo” kökenli Rumların düzenlediği bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada “Türkiye’nin önceliğinin sahte devletin düzeyinin yükseltilmesi ve tanınması olduğunu ve Türkiye’nin yöntemli bir şekilde bu gidişata yönelik hareket etmekte olduğunu” iddia etti.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Göçmenlerin Sabrı Taşıyor- Omorfolular İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin BM ve AB’nin Müdahalesini İstiyor” başlığıyla yer buldu.

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