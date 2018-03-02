Sözcü Prodromou: “Anastasiades müzakerelerin devam etmesi ve Akıncı ile görüşmeye hazırdır”

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelere devam edilmesi ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Sözcü, açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar’ın katılımıyla Kıbrıs’ta temaslarda bulunmakta olan BM barış operasyonlarından sorumlu BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile yaptığı görüşmeye atıfta bulundu.

Sözcü, görüşme sırasında, Birleşmiş Miiletleri’in dünyada kendi barış operasyonları üzerine yaptığı değerlendirmeler konusunun ele alındığını söyleyerek “sadece Kıbrıs’taki barış gücü hakkında değildir” dedi.

Prodromou, Anastasiadis’in toplantıda katılımcılara BM Barış Gücü’nün etkili çalışmaları ve rolünü işaret ettiğini vurguladı.

BM’nin Barış operasyonlarının sonuçlarının olumlu olduğuna işaret eden sözcü, UNFICYP’ın Kıbrıs’ta sakin bir durumun sağlanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Görüşmeye BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da katıldığını ifade eden sözcü, Anastasiadis’in bundan dolayı görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki son durum hakkında konuştuğunu söyledi.

Sözcü, Anastasiadis’in anlaşılan çerçeve üzerinde, yeni koşullar ve talepler olmadan, Kıbrıs sorunundaki müzakerelere devam edilmesi konusunda hazır olduğunu teyit ederek önce Türkiye’nin ihlalleri ve kışkırtıcı eylemlerinin sona erdirilmesinin şart olduğunu vurguladığını söyledi.

Anastasiades’in Spehar’a KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiğini belirten sözcü, “Cumhurbaşkanı’nın iradesi biliniyor. Diğer tarafın mesajlarını bekliyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk tarafından iki lider arasında sosyal bir görüşmenin gerçekleşmesi konusunda her hangi bir mesaj olup olmadığı hakkında bir soruya sözcü, “Cumhurbaşkanı Anastasiadis de bunu bekliyor” dedi.

“Ancak bugüne kadar her hangi bir mesaj yok” şeklinde konuşan sözcü, UNFICYP seviyesinde neler olduğunun da önemli olduğunu ve Anastasiadis’in görüşme sırasında UNFICYP’in önemli rol oynadığını vurguladığını söyledi.

Perşembe akşamı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın toplantısı hakkında bir soruya sözcü, “açıklamalar veya mülakatlar üzerine yorum yapmıyoruz” dedi.

Akıncı’nın basın toplantısı sırasında Kıbrıs müzakereleri ve doğal gaz konusundaki açıklamaları üzerine bir soruya sözcü, “Sayın Akıncı’dan yeni bir şey duymadık. Gerçekten önemli olan BM’nin bazı parametreleri var ancak aynı zamanda bazı yaklaşımlar da var” dedi.

“Yaklaşımlar arasında iki tarafın doğal zenginliği ve doğal zenginliğinin kullanılması hakkında bir yaklaşım var” diyen sözcü, “söz konusu yaklaşımın hala daha geçerli olduğuna inanmak istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Postası