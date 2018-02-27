Sosyolog ve Siyaset Bilimci Gündüz:“Kıbrıs’ta sıcak çatışmaya kadar varan olaylar yaşanabilir”

Sosyolog ve Siyaset Bilimci Gündüz, Doğu Akdeniz’de yaşanan sürecin Kıbrıs Türkü üzerindeki etkisini değerlendirdi…

Ülkemizin dört bir yanında sürdürülen doğalgaz arayışları sırasında yaşanan gerilimler, adada yaşayan her iki toplumu da hem politik hem de ekonomik boyutlarda etkilemeye devam ediyor.

Son olarak Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin 6’ıncı parseline sondaj çalışmaları yapmak adına gelen fakat Türkiye’nin yayınladığı Navtex’ler nedeniyle zaman konusunda sıkıntıya düşen, ayrıca sıradaki hedefi için harekete geçeceği iddia edilen ENI’nin Saipem 12000’i, Kıbrıs’ın yeniden federal bir çatı altında birleşmesi umudunu taşıyan müzakere masasına doğrudan etki ettiği, Kıbrıslı Türk ve Rum liderin açıklamalarına yansıdı.

Kıbrıs Postası’ndan Ertuğrul Senova’ya konuşan ve KKTC’nin uluslararası olarak tanınmamış olması nedeniyle özellikle Kıbrıs Türk toplumunun bu süreçten uzak tutulmaya çalışıldığını belirten Sosyolog ve Siyaset Bilimleri Uzmanı Hakan Gündüz Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, sürecin adeta; AB ülkeleri, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin arasında, Kıbrıs Türk toplumu yokmuş gibi bir tavırlarla ilerlediğini, Türkiye’nin sürekli olarak Kıbrıs Türklerinin haklarını hatırlatır durumda olduğunu kaydetti.

“SICAK ÇATIŞMAYA KADAR VARAN OLAYLAR YAŞANABİLİR”

“Bir yerde enerji anlaşmazlığı var ise orda mutlaka sıcak çatışmaya kadar varan olaylar yaşanabilir” diyen Gündüz, bugün Ortadoğu’da akan kanın haddi hesabı yok olmadığını, Kıbrıs Türkü’nün sürece katılmak istemediğini ama olası bir çatışmada en olumsuz etkilenecek kesimin yine Kıbrıs Türk toplumu olacağını vurguladı.

KKTC’nin çok limitli ve kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olduğunu belirten Gündüz, ülkenin mevcut haliyle yapabileceği dış ticaret ve turizmin oldukça sıkıntılı olduğunu kaydederek, “Keza eğitim sektörü de son yıllarda üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerin ağırlıklı olmaya başladığı bir sektör oldu” yorumunda bulundu. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin dışa satımının da ayni durumda olduğunu belirten Gündüz, olası bir gerginlik ortamında bu sektörlerin ayakta kalamayacağını ifade etti.

“YAŞANANLAR, KIBRIS’IN GELECEĞİNİ İLGİLENDİRİYOR”

Sosyolog ve Siyaset Bilimci Gündüz, “Hal böyleyken sessiz sedasız olacakları beklemek ilerisi için hiç kabul edilebilir bir durum olmaz” diyerek, yaşananların Kıbrıs’ın geleceğini ilgilendiren konular olduğunu ifade etti.

“Ülke olarak geçmişte uluslararası ilişkilerde doğru yerlerde doğru adımlar atamanın sıkıntısını hep beraber yaşadık” diyen Gündüz, 40 yıldır çatışma ortamının olmamasını bir olumluluk olduğunu fakat kurulan düzenin dünya tarafından tanınmıyor oluşunun, ekonomik ve kültürel anlamda Kıbrıs Türkü’nü bitirdiğini kaydetti.

“BU ÖNEMLİ SINAVA DAHİL OLMALIYIZ”

Günümüzde Kıbrıs Türk toplumunun var olup olmadığının dahi tartışıldığını belirten Gündüz, “İçte bölüm pörçük çatışma içinde olan, ekonomik ve siyasal anlamda darmadağın bir yapı, dünyanın yokmuş gibi davrandığı bir dünya parçası. Bu durum zaten sürdürülebilir bir durum değil” diyerek, ‘Önemli sınav’ olarak nitelediği Doğu Akdeniz’de yaşanan sürece Kıbrıs Türkü’nün de dahil olması gerektiğinin altını çizdi

“TANINMAK İÇİN ARA FORMÜLLER ÜRETMELİYİZ”

Kıbrıs sorununun sadece görüşme temelli olmaması gerektiğine dikkat çeken Gündüz, “Dünya ile ilişkilerimiz sadece görüşme süreci ile kısıtlı olmamalı. Her Toplumsal gelişmede ve değişmede dünyaya adapte olmaya çalışmalıyız” diyerek, Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin tanınmasını beklemeden, ara formüller üretip dünya ile ilişki kurması gerektiğini dile getirdi. Gündüz, ”Tanınmamış olmak bu toplumu bitiyor ama tanınma bekleyerek pasif oturmak da bu toplumu bitiriyor” yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın geçtiğimiz günlerde ENI şirketiyle yaptığı öne sürülen görüşmelere de değinen Gündüz, “Etkili oldu ya da olmadı orda Kıbrıs Türk toplumunun sesi duyuldu. Biz de varız dendi. Siyasal liderler, siyasi diğer unsurlar, sivil toplum örgütleri, şirketler her birey Kıbrıs Türk toplumunun sesini ve taleplerini her fırsatta dillendirilmeli” dedi.

“SIRA BİZE YA GELDİ YA GELECEK… HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Çözümü bekleyen ve arzulayan kesimlerin; çözümü beklemeden, tanınmayı bekleyen kesimlerin; tanınmayı beklemeden, devletlerarası mütekabiliyet için beklemeden, tanınmanın yollarının arayışına girilmesi gerektiğine dikkat çeken Gündüz, “Kaybedecek vakit yok. Ortadoğu şekilleniyor. Sıra bize ya geldi ya gelecek. Hazırlıklı olmalıyız” dedi.

“ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİ SİZİ YANILTMASIN”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikle ilgili “Uluslararası toplumun sessizliği sizi yanıltmasın” diyen Gündüz, diplomasi ve lobi faaliyetlerinin bağıra çağıra, uluorta yapılmadığını, bu temasların ancak sürece ve tarafların çıkarlarına zarar vermeyecek kadarının kamuoyuna yansıtıldığını öne sürdü.

“UYANIP SÜRECE DAHİL OLMALIYIZ”

Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Fransa’ya, İtalya’dan İsrail’e, pek çok ülkenin, Türkiye ve Yunanistan aracılığıyla sürece dahil olduğunu belirten Gündüz, “O yüzden en kısa sürede uyanıp fiilen biz de dahil olmalıyız” dedi.

Gündüz, Kıbrıs Türk toplumunun sürece dahil olabilmesi konusunda, “Bu işleri çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanını ve şimdi de en az onun kadar deneyimli ve dış temas geçmişi olan bir Dışişleri bakanımız var. Özdil bey de bu konuda deneyimli” yorumunda bulunarak, lider kadronun önderliğinde dış temas ve uluslararası ilişkiler seferberliği yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

“YOK OLUŞUN ÖNÜNE GEÇMENİN TEK YOLU…”

Kıbrıs Türk toplumunun tek kurtuluşunun, Dünyaya adil ve medeni bir şekilde tekrar katılması olduğunu belirten Gündüz, “Yok oluşun önüne geçmenin tek yoludur” yorumunda bulundu.

Sosyolog ve Siyaset Bilimci Hakan Gündüz, sözlerini şöyle sonlandırdı;

“Bunu başaramazsak belki kalabalık insan grupları bu coğrafyada yaşayacak ama onlar bizim tanımladığımız Kıbrıs Türk Toplumu olmayacak.”