Sosyal ve Maddi Mahrumiyet oranı 2016’da AB’nde %16 oldu

Sosyal ve Maddi Mahrumiyet oranı geçen yıl Avrupa Birliği nüfusu içerisinde (75 milyon kişi) %16, Kıbrıslılar arasında %21 olarak hesaplandı.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından salı günü yayımlanan verilere göre Eurostat ‘maddi ve sosyal mahrumiyet’ tanımını, aşağıdaki listeden en az beşini almaya gücü yetmeyen vatandaşlar için kullanıyor.

– beklenmedik harcamalarla karşı karşıya kalmak;

– evden uzakta bir hafta yıllık tatil;

– borçtan kaçınmak (ipotekli borç, kira, hizmet faturaları ve/veya taksitli alımlar);

– iki günde bir etli, tavuklu veya balıklı veya muadili vejetaryen bir yemek;

– evlerini yeterince sıcak tutabilmek;

– kişisel kullanım için bir araba/kamyonet;

– yıpranmış mobilyalarını değiştirmek;

– yıpranmış elbiseleri yenileriyle değiştirmek;

– düzgün iki çift ayakkabı;

– her hafta kendine küçük miktarda bir harcama yapabilmek (“harçlık”);

– düzenli boş zaman faaliyetleri;

– ayda en az bir kez bir içki/bir yemek için arkadaşlarla/aileyle bir araya gelebilmek;

– internet bağlantısı olmak.

Eurostat’a göre 2016’da yaklaşık nüfusun yarısına uygulanabilen en yüksek maddi ve sosyal mahrumiyet oranı Romanya’da %50 ve Bulgaristan’da %48 oldu. Bu ülkeleri 3’de 1 kişiyle etkilenen Yunanistan (%36), Macaristan (%32) ve Litvanya (%29) izledi.

Buna karşı üye İskandinav ülkeleri ve Lüksemburg’un en düşük maddi ve sosyal mahrumiyet oranı payı olduğu belirtildi. Buna göre sıralama %3 ile İsveç, %4 ile Finlandiya, %5 ile Lüksemburg ve %6 ile Danimarka şeklinde gerçekleşti.

Tüm AB üyesi ülkelerde, eğitim düzeyi düşük (ortaokul veya daha az) olan insanlar arasında maddi ve sosyal mahrumiyet oranı daha yüksek oldu. AB içerisinden eğitim düzeyi düşük 1-4 kişi (%25) maddi ve sosyal mahrumiyet yaşarken bu oran 1 ile 20 arası orta eğitim ve daha yüksek eğitim düzeyi olan kişiler arasında (%5) olarak belirlendi.