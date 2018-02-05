“Sırbistan AB üyeliği için Kosova’yı tanımak zorunda değil”

Slovenya- Sırbistan Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı aradından, Slovenya Başbakanı Miro Cerar ile kameralar karşısına geçen Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, gazetecilerin Kosova ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Brnabiç, Salı günü Sırbistan’ı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin Kosova sorununun hukuki bir anlaşma ile çözüm bulması gerektiği yönündeki sözlerine değinerek, bu açıklamanın kesinlikle Sırbistan’ın AB’ye girmek için Kosova’nın bağımsızlığını tanımak zorunda olduğu anlamına gelmediğini savundu.

Priştine yönetimi ile ilişkilerin normalleştirilmesinin ve uzun vadede sürdürülebilir bir ilişki kurulmasının Sırp politikacıların sorumluluğunda olduğunu kaydeden Brnabiç, Kosova meselesini gelecek nesillere bırakmamak adına uğraşan bir hükümetin başında olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kosovaport