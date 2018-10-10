Singapur’u eğitimde dünyanın en iyisi yapan tartışmalı model

Jack’in haftalık programı tamamen dolu. Önümüzdeki bir ay boyunca da böyle olacak.

Pazartesi günleri saati sabah 06:00’da çalıyor.

12 yaşındaki çocuk 7:30’da matematik problemlerinin başına çoktan oturmuş oluyor.

Salı günleri Çince derslerinden sonra 45 dakikalık molası var.

Bir diğer molası Cuma günleri, 16:20 ve 17:15 arası.

Cumartesi günleri de Matematik, fen, Çince ve İngilizce dersleri var. Ancak bu programındaki en boş gün aslında, iki saatlik bir molası bile var.

Ama Jack Pazar günü sıkı programına geri dönüyor ve 21:00’de yatapa girene kadar çalışıyor.

En çok hayranlık duyulan eğitim sistemlerinden biri

Jack ve binlerce diğer çocuk, 5,8 milyon nüfuslu şehir devleti Singapur’daki ilkokul bitirme sınavlarına buna benzer bir programla hazırlanıyor.

Jack’in 42 yaşındaki bankacı annesi Sheryl Iow, “Genelde şikayet etmiyor, çünkü programı diğer çocuklarınki kadar yoğun değil. Diğer velilerle konuştuğumda hep oğluma daha çok ders kitabı almam gerektiğini hissediyorum” diyor.

Singapur dünyanın en çok hayranlık duyulan eğitim sistemlerinden birine sahip. Singapurlu çocuklar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 75 ülkede yaptığı, matematik, fen ve okuma alanlarındaki performansı ölçen PISA sınavlarında üst sıralarda.

Ülkenin aldığı bu iyi sonuçlar birkaç faktörle açıklanıyor. Bunların biri bürokratların dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almış ve misyonlarının çok açık olması: Singapur’u dünyanın en zengin, en gelişmiş, en iyi eğitimli ülkelerinden biri haline getirmek.

Öğretmenlere iyi maaş

Clive Dimmock’a göre Singapur’u bu kadar başarılı kılan nedenlerden biri de öğretmenlerinin son derece kalifiye olması. Glasgow Üniversitesi’nden Gimmock, Singapur Ulusal Eğitim Enstitüsü’nün bir liderlik programını koordine etmesi için davet ettiği bir uzman.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45717507