Simerini:”Doğalgaz Kıbrıs sorunu müzakerelerinden ayrı değerlendirilsin”

Güney Kıbrıs’ta enerji konularıyla ilgili soruların yöneltildiği ankette, katılımcıların, doğalgazın Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerden bağımsız olarak yürütülmesi arzularını dile getirdikleri bildirildi.

Haftalık olarak yayımlanan Simerini gazetesi IMR/Lefkoşa Üniversitesi tarafından Ocak ayında 18 ve yaş üstü 500 kişiyle yaptığı ankete yer verdi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 88’inin doğalgazın Kıbrıs sorununun çözüm sürecinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşüne sahip olduğunu kaydeden gazete, sadece yüzde 7’sinin tam ters görüşe sahip olduğunu aktardı.

Gazete bu görüşün, Rum Hükümet ve muhalefetten yetkililerin, sadece Kıbrıs sorununun çözümüyle deniz altındaki doğal kaynakların değerlendirilebileceğine dair imalarda bulundukları açıklamalarına kısmen ters olmasından ötürü büyük bir önem arz ettiği iddiasında bulundu.

KIBRISLI TÜRKLERİN PAYI

Katılımcıların, Kıbrıslı Türklere Kıbrıs sorununun çözümünden önce doğalgaz gelirlerinden pay verilmemesi gerektiği görüşüne sahip olduğunu da aktaran gazete, ankette Kıbrıs sorununun çözülmemiş olduğuna işaret edilerek, doğalgaz gelirlerinden Kıbrıslı Türklere pay verilmesinin gerekip gerekmediği sorulduğunda, yüzde 70’inin verilmemesi, yüzde 30’unun da verilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.

Nihayetinde Kıbrıslı Türklere doğalgaz gelirlerinden pay verildiği taktirde, bunun ne zaman olmasının gerektiğe dair düşünceler sorgulandığında ise, katılımcıların yüzde 80’inin “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra” yüzde 10’unun “çözüme yakın olunduğunda”, yüzde 8’i de “gelir elde eder etmez” yanıtını verdi.

İleri sürülen “Türk kışkırtmaları” konusunda ise vatandaşların ikiye bölünmüş olduğunu belirten gazete, “Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) Türk kışkırtmalarının yabancı şirket açısından Kıbrıs’a yatırım yapma konusunda caydırıcı olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 47’sinin “evet”, yüzde 51’inin de “hayır” yanıtı verdiğini yazdı.

“ELİMİZİ GÜÇLENDİRİR”

Habere göre hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesinin Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorunundaki müzakere pozisyonunu güçlendirip güçlendirmeyeceği sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 78’i “güçlendirecek”, yüzde 16’sı “güçlendirmeyecek”, yüzde 3’ü de “zayıflatacak” görüşünü belirtti.

ASKERİ KORUMA

“MEB”in askeri olarak korunmasında sınırlı olanaklara sahip olunmasının endişe kaynağı olup olmadığı sorulduğunda ise, katılımcıların yüzde 45’i “oldukça”, yüzde 21’i “büyük ölçüde”, yüzde 18’, “hiç” ve yüzde 16’sı da “küçük ölçüde” yanıtları verildi.

İYİMSERLİK HAKİM

Ankete göre katılımcıların özellikle de Mısır’daki Zhor yatağının keşfinin ardından sözde Rum “MEB”i içerisindeki perspektifler konusunda oldukça iyimserliğe sahip olduklarını kaydeden gazete, sözde “MEB” içerisinde benzer büyüklükte yatakların varlığı konusunda katılımcıların yüzde 33’ünün çok iyimser olduğunu, yüzde 47’sinin biraz iyimser olduğunu belirterek, sadece yüzde 3’ünün bu konuda kötümserliğe sahip olduğunu aktardı.

DOĞALGAZ GELİRLERİ KALKINMA VE YATIRIMLARA

Habere göre gelecek yıllarda doğalgazdan elde edilecek gelirlerin nasıl kullanılabileceği sorgulandığında, her iki kişiden biri kalkınma ve yatırımlar için kullanılmasından yana olduklarını belirtti.

Bunun dışında geriye kalanların yüzde 13’ü “kamu açıklarının kapatılması için kullanılsın”, yüzde 11’i “gelecekte kullanımlar için fon oluşturulsun”, yüzde 11’i, “vatandaşlar için kullanılsın”, yüzde 8’i “bir kısmı şimdiki ihtiyaçlar için kullanılsın, geriye kalanı da geleceğe saklansın”, yüzde 7’si “memorandum ödemeleri için kullanılsın”, yüzde 5’i de “nüfusun hassas gruplarına yardım edilsin” şekilde yanıtlar verdi.

GÜNEY KIBRIS ENERJİ KAVŞAĞI

Her 10 kişiden 9’unun, Güney Kıbrıs’ın enerji kavşağı olabileceği konusunda güçlü bir inanca sahip olduğunu kaydeden gazete, bu inancın Güney Kıbrıs’ın, AB’nin de desteği alarak Yunanistan, Mısır, İsrail, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerle yaptığı üçlü temaslardan kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kıbrıs’ta doğalgaz sıvılaştırma terminali kurulmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise katımcıların yüzde 41’i “biraz mümkün”, yüzde 29’ü “çok mümkün” yüzde 7’si de “hiç mümkün değil” şekilde görüş belirtti.

Tak