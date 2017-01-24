Simerini gazetesi anketi…Rumlar dönüşümlü başkanlığı istemiyor

Güneyde yapılan yeni bir ankete göre Kıbrıslı Rumlar, Türk askeri birliklerinin derhal adadan ayrılmasını istiyorç. Rumların yüzde 69’unun dönüşümlü başkanlığı hiçbir şekilde kabul etmiyor.

Simerini gazetesi “Vatandaşlar Askeri Birliklerin Hemen Ayrılmasını İstiyor- Yüzde 30’u Çözümden Önce, Yüzde 36’sı da Çözümün İlk Gününden Ayrılmasını İstediğini Söyledi” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, IMR/Lefkoşa Üniversitesi tarafından gazete hesabına gerçekleştirilen anketin sonuçlarına yer verdi.

Rumların, güvenlik ve garantiler konusunda Türk tarafı ile anlaşmaları olasılığına yönelik, oldukça karamsar göründüklerini yazan gazete, Kıbrıslı Rumların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünün ise yardımcı olmadığını düşündüklerini iletti.

Kıbrıslı Rumların yüzde 68’inin, son günlerde yaşanan gelişmelere rağmen, Kıbrıs sorununun çözümüne daha yakın olduğumuzu düşünmediklerini de ileten gazete, vatandaşların yarıdan fazlasının (yüzde 55), Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de harita sunmasının ise, süreçte ilerleme teşkil etmediğini düşündüklerini yazdı.

Gazete, ankete göre, “Kıbrıs’taki Türk askeri birlikleriyle ilgili olarak sizin açınızdan kabul edilebilir şey nedir” sorusuna ise Rumların yüzde 36’sının Türk askeri birliklerinin çözümün ilk gününden adadan ayrılması, yüzde 30’unun çözümün uygulanmasından önce adadan ayrılması, yüzde 16’sının yaklaşık iki aylık bir geçiş dönemi için adada kalmaları, yüzde 9’unun yaklaşık 6 aylık bir geçiş dönemi için adada kalmaları, diğer bir yüzde 9’unun da yaklaşık bir yıllık bir geçiş dönemi için adada kalmaları yanıtını verdiğini kaydetti.

“DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK KABUL EDİLEMEZ”

Gazete “Dönüşümlü Başkanlık Kabul Edilemez” başlığıyla iç sayfalardan da geniş yer ayırdığı ve bugün de da yayımlamaya devam edeceğini belirttiği anket haberinde, Rumların yüzde 69’unun (10 Rum’dan 7’sinin), dönüşümlü başkanlığı hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini söylediklerini iletti.

Dönüşümlü başkanlıkla ilgili olarak, dört yıl Kıbrıslı Rum başkan, 1 yıl da Kıbrıslı Türk başkan oranını yalnızca Rumların yüzde 28’inin kabul etmeye istekli olduklarını yazan gazete, iki yıl Kıbrıslı Rum başkan, 1 yıl da Kıbrıslı Türk başkan oranını ise Rumların yalnızca yüzde 3’ünün kabul ettiğini ifade etti.

Ankete göre, Rumların yüzde 51’inin, AB’nin, Kıbrıs’la ilgili konferansa katılımının eşit ve etkin olmadığını düşündüklerini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cenevre’de Kıbrıs Rum kesimi dışında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” de temsil etmesi konusundaki bir soruya karşılık ise, Rumların yüzde 51’inin bunun çok önemli olduğu, yüzde 24’ünün de yeterince önemli olduğu yanıtını verdiklerini iletti.

BAŞARISIZ OLUNACAK

Vatandaşların büyük bir bölümünün, güvenlik ve garantiler konusunda Türkiye’yle anlaşma perspektifi konusunda ise oldukça karamsar göründüklerini yazan gazete, vatandaşların yüzde 84’ünün garantiler konusunda mutabakata varma konusunda başarısız olunacağını düşündüğünü, yüzde 82’isinin de güvenlik konusunda görüş birliği olacağını düşünmediğini iletti.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yaptığı açıklamalarla, Kıbrıs sorununun çözümüne gerçek anlamda yardımcı olmayı istediğini gösterip göstermediği sorusuna ise, Rumların yüzde 89’unun “hayır” yanıtını verdiklerini aktardı.

Gazete, Rumların yüzde 57’sinin, Cenevre’ye gidilmesinin bir gereklilik olduğunu düşündüklerini de ekledi.

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