Simerini anketi…Rumların yüzde 71’i Akıncı’ya müzakerelerde hiç güvenmiyor

Simerini gazetesi yukarıdaki başlıkla manşetten yayımladığı anket haberinde, ankete katılan Kıbrıslı Rumların, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla ilgili sorulara verdikleri yanıtlarını öne çıkardı.

Ankete katılan Rumların yüzde 91’inin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakerelerden ayrılma konusundaki nedenlerinin yeterli olmadığını düşündüğünü yazan gazete, ankete katılanların yüzde 82’sinin ise, Akıncı’nın endişelerinin yersiz olduğunu düşündüklerini aktardı.

Katılımcıların yüzde 71’inin, Kıbrıslı Türk lidere müzakerelerde hiç güvenmediğini de kaydeden gazete, IMR/Lefkoşa Üniversitesi tarafından gazete hesabına gerçekleştirilen anketin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıs müzakerelerinde kötü niyet sergilediğine dair yaygın inanca işaret ettiğini” iddia etti.

Vatandaşların yüzde 75’inin, müzakerelerden ilk ayrılan kişinin, Cumhurbaşkanı Akıncı olduğuna inandıklarını da işaret eden gazete, Akıncı’nın müzakerelerdeki tutumunun çok iyi veya yeterince iyi olduğunu düşünen katılımcıların oranının ise yalnızca yüzde 7 olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 9’unun, Akıncı’nın müzakerelerden ayrılma nedenlerinin yeterli olduğunu düşündüğünü kaydeden gazete, 10 Rum’dan 8’inin ise Akıncı’nın endişelerinin yersiz olduğunu, yüzde 88’lik bir oranının da Akıncı’nın yaklaşımının/tutumunun Türkiye’deki referandumla alakalı olduğunu düşündüğünü iletti.

Ankete katılanların yüzde 31’inin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tutumunu “büyük ölçüde ulusal kimliklerine saldırı olarak algıladığını” da yazan gazete, Akıncı’ya müzakerelerde “biraz güven” duyanların oranının ise yüzde 24 olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 64’ünün “Enosis Plebisitiyle” ilgili tüzüğün Rum Meclisi’nde oylanmasının yanlış olduğunu düşündüğünü de ifade eden gazete, yüzde 77’lik bir oranının ise, bu kararın değişmesiyle hem fikir olmadıklarını iletti.

Gazete iç sayfadan “Mustafa İkna Edici/İnandırıcı Değil” başlığıyla yayımladığı haberinde ise, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakerelerdeki tutumuna biraz güven duyan veya hiç duymayanların oranının ise toplamda yüzde 95 olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM)’nin müzakerelerin gelişimiyle ilgili tutumunun olumlu olduğunu düşünen vatandaşların oranının yüzde 35 olduğunu da kaydeden gazete, yüzde 52’lik bir kısmın ise bunu olumsuz olarak algıladıklarını ifade etti.

BM’nin Kıbrıs Türk tarafına yönelik tutumunun olumlu olduğunu düşünen Rumların oranının yüzde 71 olduğunu da kaydeden gazete, BM’nin Kıbrıs Rum tarafına yönelik tutumunun olumlu olduğunu düşünenlerin oranının ise yüzde 34 olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs müzakereleriyle ilgili tutumunu çok iyi veya yeterince iyi olarak değerlendirenlerin oranının yüzde 47 olduğunu kaydeden gazete, yüzde 30’luk bir oranının bunun biraz iyi, yüzde 23’lük bir kısmın da hiç iyi olmadığını düşündüğünü iletti.

Yunanistan’ın tutumunun çok iyi veya yeterince iyi olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 51 olduğunu kaydeden gazete, konu Türkiye’ye gelince ise, durumun oldukça farklı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin müzakerelerdeki tutumunun çok iyi olduğunun düşünenlerin oranının yüzde 1, yeterince iyi olduğunu düşünenlerin oranının da yüzde 1 olduğunu kaydeden gazete, yüzde 90’lık bir oranının ise Türkiye’nin tutumunun hiç iyi olmadığını düşündüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerdeki tutumunun çok iyi veya yeterince iyi olduğunu düşünen katılımcıların oranının ise yalnızca yüzde 7 olduğunu belirten gazete, katılımcıların yüzde 29’unun biraz iyi olduğunu, yüzde 64’lük bir kısmın da hiç iyi olmadığını düşündüğünü iletti.

AB ile BM’nin müzakerelerdeki tutumunun çok iyi veya yeterince iyi olduğunu düşünenlerin oranının ise toplam yüzde 19 olduğunu kaydeden gazete, yüzde 81’lik bir oranının da, AB ile BM’nin müzakerelerdeki tutumunun biraz iyi veya hiç iyi olmadığını düşündüklerini aktardı.

“ONLARA GÜVENMİYORLAR”

Ankete göre, müzakerelerdeki tutumu konusunda “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e çok veya yeterince güven duyanların oranının yüzde 44 olduğunu belirten gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya biraz güven duyan (yüzde 24) ve hiç güven duymayanların (yüzde 71) toplam oranının ise yüzde 95 olduğunu kaydetti.

Müzakerelerdeki tutumuyla ilgili olarak, Yunanistan’a çok veya yeterince güven duyanların oranının ise toplamda yüzde 43 olduğunu yazan gazete, Türkiye’ye hiç güven duymayanların oranının yüzde 95, az güven duyanların oranının ise yüzde 5 olduğunu ifade etti.

Ankete göre, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin kesin olarak başarısızlığa uğradığını düşünenlerin oranının yüzde 45, düşünmeyenlerin ise yüzde 55 olduğunu ifade eden gazete, müzakerelerin kesin olarak başarısızlığa uğramadığını düşünenlere, müzakerelerin yeniden ne zaman başlayacağını düşünüyorsunuz sorusunun yöneltildiğini belirtti.

Gazete, buna göre, katılımcıların yüzde 58’inin Kıbrıs müzakerelerinin Türkiye’deki referandumdan hemen sonra, yüzde 17’sinin yazda, yüzde 9’unun ne zaman başlayacağını bilmediğini, yüzde 7’sinin önümüzdeki günlerde, yüzde 5’inin büyük gecikmeyle, yüzde 4’ünün ise Rum kesimindeki başkanlık seçimlerinden sonra başlayacağı yanıtını verdiğini iletti.

“MÜZAKERELERİN KESİLMESİNDEKİ EN BÜYÜK SORUMLULUK KİMİN?”

Gazete, müzakerelerin kesintiye uğramasındaki en büyük sorumluluğun kimde olduğunu düşünüyorsunuz sorusuna ise, katılımcıların yüzde 60’ının Türkiye, yüzde 19’unun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzde 14’ünün Rum Meclisi, yüzde 4’ünün “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, yüzde 3’ünün ise hepsi yanıtını verdiklerini de belirtti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutumunun, iki taraf arasında, benzer bir durumda, gelecekteki bir anlaşmazlığın habercisi mi olduğunu düşünüyorsunuz sorusuna ise, katılımcıların yüzde 78’inin evet yanıtını verdiklerini yazdı.

Gazete Kıbrıs sorununun çözülmesi için, Kıbrıs’ta meydana gelen yakın tarihin unutulması mı gerektiğini düşünüyorsunuz sorusuna ise, katılımcıların yüzde 78’inin hayır yanıtını verdiklerini ekledi.

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