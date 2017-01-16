Sığınmacılar Yunanistan’a geri gönderilecek

Almanya’nın ülkeye iltica başvurusunda bulunan sığınmacıları geri göndermeye hazırlandığı belirtiliyor.

Alman basında yer alan haberlere göre hükümet Yunanistan’dan Avrupa’ya giriş yapan ancak kendi ülkelerinde iltica başvurusunda bulunan sığınmacıları geri göndermeye hazırlanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı bunu mümkün kılan Dublin Anlaşması’nın yeniden uygulanmasını istedi.

Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Atina sözcüsü, Yunanistan’daki mülteci kamplarının korkunç durumda olduğunu belirterek geri gönderme uygulamasının mümkün olmadığını söyledi. Yunanistan’da Olimpos Dağı eteklerindeki mülteci kampı kar yağışı nedeniyle kısa bir süre önce boşaltılmıştı.

Sputnik’e konuşan siyaset bilimci ve yazar Doç. Dr. Barış Doster, AB’nin bu krizi aşamayacağını, Birliğin, ekonomik krizdeki Yunanistan’a mali yardım sözü vererek sığınmacı krizini aşmaya çalışacağı yönünde belirtiler olduğunu söyledi.