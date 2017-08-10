Siber’den Eide’ye mektup:”İzolasyonların çözüme katkısı yok.İzlenmesi gereken yolda halkımız karar verecek”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, görevinin sona ermesi nedeniyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekrerinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espan Barth Eide’ye mektup gönderdi.

Mektubunda en önemli BM parametresi olan adada eşit haklara sahip iki toplumun varlığı esasına uygun davranılmadığını belirten Siber, Kıbrıs Türk halkının demokratik yapısını yok saymanın, kurumlarıyla iletişim kurmaktan kaçınılmasının fayda yerine zarar verdiğini vurguladı..

Rum tarafının siyasi eşitlik konusundaki olumsuz tavrına uluslararası toplumun bu ilişki şekliyle çanak tuttuğunu ifade eden Siber, bugünden sonra bu tutumun değişmesi için çalışılması ve izolasyon ile Kıbrıslı Türklere uygulanan her türlü engellemelerin kalkması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Siber, mektubunda ,sürecin tüm umutlara ve çabalara rağmen bir çözümle sonuçlanamadığını anımasatarak,bundan sonrası için, bugüne kadarki müzakere süreçleri ve sonuçları da değerlendirilerek, izlenmesi gereken yol ile ilgili olarak halkın bir karar vereceğini ifade etti.

Başkan Siber, adada bulunacak çözüm formülünün adı ne olursa olsun barışı, güveni ve huzuru içinde barındıran ve her iki toplumun varlığına ve siyasi eşitliğine saygılı, yaşayabilir bir çözüm olmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Bugüne kadar sürdürülen görüşmelerde en önemli BM parametresi olan iki bölgeli ve iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı çözümün , adada iki toplumun var olduğu gerçeğine dayandığını ifade eden Siber, diğer taraftan da Kıbrıs Türk Halkının demokratik toplum yapısını, kurumlarını yok saymak, resmi kurumlarıyla iletişime girmekten kaçınmak, kurumlarının temsilcileriyle görüşmemenin aslında bu temel parametreye ters olduğunu ve çelişki yarattığını vurguladı.

“MECLİSİN İRADESİ ESASTIR”

Kurumlararası diyaloğun ve işbirliğin her zaman önemli olduğunu vurguladığını anımstan Siber, şunları kaydetti:

“ Bildiğiniz gibi ülkemiz parlamenter sistem ile yönetilmektedir . Yani toplumu ilgilendiren her türlü karar Meclis’te alınır. Kıbrıs müzakerelerinde de liderlerin imzalayacağı olası bir anlaşmanın halkın referandumuna sunulma kararı nın alındığı yer Meclis’tir. Tıpkı 2004 yılında olduğu gibi. Yani tüm parlamenter sistem ile yönetilen demokratik ülkelerde olduğu gibi irade Meclis’tedir.”

“Enosis “ kutlaması kararı alan Kıbrıs Rum Meclisi’nden farklı olarak KKTC Cumhuriyet Meclisinin, BM çözüm planlarını onayladığını ve , son olarak 11 Şubat 2014 belgesine de destek verdiğini ifade eden Siber, Cumhuriyet Meclisinin ,halkının çözüm iradesini herzaman temsil eden bir Meclis olduğunu belrtti.

” HALKIMIZIN VARLIĞINI KABUL EDİP, DEVLETİMİZİN KURUMSAL VARLIĞINI YOK SAYMAK ÇELİŞKİDİR”

Siber, mektubunda yıllardır anlatılmaya çalışılan ve BM’nin de dikkatine getirmek istediği bir gerçek olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

“ Kıbrıs Türk halkı bu Ada’da eşit haklara sahip iki ortaktan biridir. Bu halkın demokratik seçimle seçtiği temsilcilerini dikkate almayan bu anlayış ile bugüne kadar bir yere varılamadığı gibi Rum tarafının bizi olası çözümde siyasi eşit olarak görmek istememesine de katkı koymaktadır.Bu damüzakereler süresince sizin de şahit olduğunuz gibi,siyasi eşitlik konusunda Rum tarafının takındığı olumsuz tavırdan anlaşılmaktdır.”

“İZOLASYONLARIN ÇÖZÜME KATKISI YOK”

Siber, mektubunda ülke siyasetçisine, sporcusuna, sanatçısına, iş insanına ve kısaca halka uygulanan izolasyon ve her türlü engellemelerin BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile de bağdaşmadığını ve bu izolasyon ve ambargoların adil olmadığı vurgulayarak Kıbrıs sorununun çözülmesine de hiçbir katkısı olmadığının artık görülmesi gerektiğini belirtti

Siber, Eide’nin iki yıllık süreçte edindiği bilgi ve deneyimler ışığında,Ada’da siyasi olarak iki eşit halkın var olduğu gerçeğinden hareketle,bugünden sonra Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyon ve her türlü kısıtlamaların kalkması için destek olacağına inandığını ifade etti.

Siber, mektubunun sonunda Eide’ye ve ailesine sağlık, mutluluk ve ileride üstleneceği görevlerinde başarılar diledi.

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