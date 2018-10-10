Sibel Siber: Rumlar çözüm değil,sadece müzakere istiyor

KKTC Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Sorunu’nda son gelişmelerin bir kez daha Rum liderliğinin 50 yıldır sürdürdüğü sonuçsuz müzakerelere devam etmekten yana olduğunu gösterdiğini belirtti.

Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son New York ziyaretini değerlendirerek Rumların aslında çözüm arzusu değil, müzakere etme arzusu olduğunu belirtti.

Rumların uluslararası toplumu da yanlarına alarak yıllardır korudukları bu pozisyonlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Siber, “1968-74 dönemi müzakere tutanaklarını okuduğunuzda ve şimdiki müzakere tutanakları ile karşılaştırdığınızda değişmeyen bir gerçeği hemen görürsünüz. Kıbrıslı Türkleri ortaklık devletinden attıklarından bu yana, Rum tarafı yarım asırdır dünyanın tanıdığı bir üniter devletin sahibidir. Tamamen kendi iradesinin egemen olduğu üniter devlet modelinden hiçbir şekilde ödün vermek istememektedir. Bu nedenle de yarım asırdır sonuç vermeyen müzakerelerin bu şekilde devam etmesini isteyerek hem uluslararası topluma şirin görünmekte hem de kendi üniter devletini korumaktadır” ifadelerini kullandı.

“Samimi değiller”

Siber, federal çözüm müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının Rum tarafının sahip olduğu üniter devletinden vaz geçmesi anlamına geldiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Peki böyle bir çözüm için samimiyet var mı? Bugüne kadar Rum halkının federasyona hazır olduğuna dair hiçbir somut gösterge yokken, aksine 2004’de ezici bir “Hayır” varken… Bu durumda bir empati yaparsak: Hangi Rum siyasi lider, halkına rağmen sahibi olduğu etnik homojen yapıdaki devletinden vaz geçerek, ortaklık devleti için bir anlaşmaya imza atabilir?”

“Statükodan çıkış yolu aramalıyız”

Siber açıklamasına şu ifadelerle devam etti: İşte çözümün önündeki esas engel bu sorunun yanıtındadır. Bu yanıtı objektif olarak verebilirsek, bu müzakerelerin neden sonuçsuz kaldığını anlayabiliriz. O zaman belki uzlaşarak başka çıkış yollarını tartışmaya açabiliriz. Adına çözüm formülü dediğimiz ve kendimizi onlarca yıldır hapsettiğimiz bu statükodan, çözümsüzlükten, BM’yi de ikna ederek, karşılıklı uzlaşarak çıkış yolları bulabilmenin arayışına geçmeliyiz.”

Cumhuriyet Meclisi eski başkanı Siber, son zamanlarda Kıbrıs sorununun çözümüne engel olarak garantilerin gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Garantilerin kalkması gerektiğini ve bu sonuca “empati” yaparak vardıklarını söyleyenlerin de olduğunu kaydeden Siber, “uzlaşmazlıkların çözümünde “empati” önemlidir ancak konu ile ilgili kendi durumunuzu ve gereksinimlerimizi hiçe sayar ve kendimize karşı anlayış göstermezsek, empati fayda yerine zarar verir. Birçok uluslararası aktör çözümsüzlüğün nedeninin farkına varmış iken, çözümün önündeki engel olarak garantilerin gündeme getirilmesi bir şaşırtmacadır.

Normal bir devlet yapısında garantilere ihtiyaç yoktur. Ortaklık devletlerinde ise nüfusu ve ekonomisi diğer topluma göre daha küçük olan toplumların güvenliği açısından garantiler önemlidir. Siyaset Bilimciler tarafından böyle kabul edilmektedir. İki toplum arasında güven sorunu aşılamamış olduğu ortadayken “Garantilere gerek yoktur” algısı yaratılmaya çalışılması halkımızı riske sokan bir durumdur ve bu aşamada doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

“Başarısızlık öyküleri özgüveni zedeler…”

Siber şöyle devam etti: Kendi devlet yönetimimizdeki geçmişten gelen başarısızlık öyküleri ise bir kesimde “çözüm olsun da nasıl olursa olsun” şeklinde bir özgüven kaybına yol açmaktadır. Bir çözümle tüm sorunlarımızdan kurtulacağımız zannedilmektedir. Halbuki kurumsallaşmamış, devlet yönetim zaafiyeti olan, yasaların uygulanması ve denetimi konusunda devlet otoritesi boşluğunu her alanda hissettiğimiz bu verimsiz yapımızı ‘birileri gelsin düzeltsin’ diye çözüm istemek başkadır; kendi ayakları üzerinde durabilen, kurumsal yapıyı oluşturmuş, birey devlet ilişkileri güvene dayalı bir yapıyla çözüme hazır olmak başkadır. İkisi arasında büyük fark vardır.”

“Meclis bilgilendirilmeli…”

Siber, ülkemizde Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmiş olmasının bazen yanlış yorumlara neden olduğunu ifade ederek parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanın da parlamentoya karşı sorumluluğu olduğunu söyledi.

Devleti ilgilendiren önemli konularda karar verilmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından mutlaka Meclis’in bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Siber, alınacak kararın Meclis iradesine göre alınması gerektiğini kaydetti.

Siber sözlerini şöyle tamamladı: 1968 ‘den günümüze kadar olan Kıbrıs Müzakereleri ile ilgili Meclis tutanaklarını bir araştırma için incelemekteyim. Geçmişte her dönemde Kıbrıs müzakerelerinde önemli görüşmeler öncesi ve sonrasında mutlaka Meclis bilgilendirilmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis’in bilgisine getirmeden “Guterres belgenin altına imza atarım” demesini de bu nedenle eleştirmiştim. Bugüne kadar halen, “Guterres Belgesi” diye nitelendirilen belge Meclis’te konuşulmadı, tartışılmadı.

Cumhurbaşkanı’nın Siyasi Parti Başkanlarıyla yaptığı görüşmeler önemlidir ama Meclis oturumlarının yerini tutmaz. Umarım, hiç olmazsa New York dönüşü sonrasında Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla Meclisimizde bu konuda bir görüşme gerçekleşir. Crans Montana’da ve sonrasında yaşananlarla ilgili Meclis Genel Kurul tutanaklarında hiçbir kayıt olmaması, vekillerin görüş ve düşüncelerinin kayda geçmemesi toplumsal hafıza için de bir kayıptır.”

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Sorunu’nda son gelişmelerin bir kez daha Rum liderliğinin 50 yıldır sürdürdüğü sonuçsuz müzakerelere devam etmekten yana olduğunu gösterdiğini belirtti.

Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son New York ziyaretini değerlendirerek Rumların aslında çözüm arzusu değil, müzakere etme arzusu olduğunu belirtti. Rumların uluslararası toplumu da yanlarına alarak yıllardır korudukları bu pozisyonlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Siber, “1968-74 dönemi müzakere tutanaklarını okuduğunuzda ve şimdiki müzakere tutanakları ile karşılaştırdığınızda değişmeyen bir gerçeği hemen görürsünüz. Kıbrıslı Türkleri ortaklık devletinden attıklarından bu yana, Rum tarafı yarım asırdır dünyanın tanıdığı bir üniter devletin sahibidir. Tamamen kendi iradesinin egemen olduğu üniter devlet modelinden hiçbir şekilde ödün vermek istememektedir. Bu nedenle de yarım asırdır sonuç vermeyen müzakerelerin bu şekilde devam etmesini isteyerek hem uluslararası topluma şirin görünmekte hem de kendi üniter devletini korumaktadır” ifadelerini kullandı.

“Samimi değiller”

Siber, federal çözüm müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının Rum tarafının sahip olduğu üniter devletinden vaz geçmesi anlamına geldiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Peki böyle bir çözüm için samimiyet var mı? Bugüne kadar Rum halkının federasyona hazır olduğuna dair hiçbir somut gösterge yokken, aksine 2004’de ezici bir “Hayır” varken… Bu durumda bir empati yaparsak: Hangi Rum siyasi lider, halkına rağmen sahibi olduğu etnik homojen yapıdaki devletinden vaz geçerek, ortaklık devleti için bir anlaşmaya imza atabilir?”

“Statükodan çıkış yolu aramalıyız”

Siber açıklamasına şu ifadelerle devam etti: İşte çözümün önündeki esas engel bu sorunun yanıtındadır. Bu yanıtı objektif olarak verebilirsek, bu müzakerelerin neden sonuçsuz kaldığını anlayabiliriz. O zaman belki uzlaşarak başka çıkış yollarını tartışmaya açabiliriz. Adına çözüm formülü dediğimiz ve kendimizi onlarca yıldır hapsettiğimiz bu statükodan, çözümsüzlükten, BM’yi de ikna ederek, karşılıklı uzlaşarak çıkış yolları bulabilmenin arayışına geçmeliyiz.”

Cumhuriyet Meclisi eski başkanı Siber, son zamanlarda Kıbrıs sorununun çözümüne engel olarak garantilerin gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Garantilerin kalkması gerektiğini ve bu sonuca “empati” yaparak vardıklarını söyleyenlerin de olduğunu kaydeden Siber, “uzlaşmazlıkların çözümünde “empati” önemlidir ancak konu ile ilgili kendi durumunuzu ve gereksinimlerimizi hiçe sayar ve kendimize karşı anlayış göstermezsek, empati fayda yerine zarar verir. Birçok uluslararası aktör çözümsüzlüğün nedeninin farkına varmış iken, çözümün önündeki engel olarak garantilerin gündeme getirilmesi bir şaşırtmacadır.

Normal bir devlet yapısında garantilere ihtiyaç yoktur. Ortaklık devletlerinde ise nüfusu ve ekonomisi diğer topluma göre daha küçük olan toplumların güvenliği açısından garantiler önemlidir. Siyaset Bilimciler tarafından böyle kabul edilmektedir. İki toplum arasında güven sorunu aşılamamış olduğu ortadayken “Garantilere gerek yoktur” algısı yaratılmaya çalışılması halkımızı riske sokan bir durumdur ve bu aşamada doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

“Başarısızlık öyküleri özgüveni zedeler…”

Siber şöyle devam etti: Kendi devlet yönetimimizdeki geçmişten gelen başarısızlık öyküleri ise bir kesimde “çözüm olsun da nasıl olursa olsun” şeklinde bir özgüven kaybına yol açmaktadır. Bir çözümle tüm sorunlarımızdan kurtulacağımız zannedilmektedir. Halbuki kurumsallaşmamış, devlet yönetim zaafiyeti olan, yasaların uygulanması ve denetimi konusunda devlet otoritesi boşluğunu her alanda hissettiğimiz bu verimsiz yapımızı ‘birileri gelsin düzeltsin’ diye çözüm istemek başkadır; kendi ayakları üzerinde durabilen, kurumsal yapıyı oluşturmuş, birey devlet ilişkileri güvene dayalı bir yapıyla çözüme hazır olmak başkadır. İkisi arasında büyük fark vardır.”

“Meclis bilgilendirilmeli…”

Siber, ülkemizde Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmiş olmasının bazen yanlış yorumlara neden olduğunu ifade ederek parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanın da parlamentoya karşı sorumluluğu olduğunu söyledi.

Devleti ilgilendiren önemli konularda karar verilmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından mutlaka Meclis’in bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Siber, alınacak kararın Meclis iradesine göre alınması gerektiğini kaydetti.

Siber sözlerini şöyle tamamladı: 1968 ‘den günümüze kadar olan Kıbrıs Müzakereleri ile ilgili Meclis tutanaklarını bir araştırma için incelemekteyim. Geçmişte her dönemde Kıbrıs müzakerelerinde önemli görüşmeler öncesi ve sonrasında mutlaka Meclis bilgilendirilmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis’in bilgisine getirmeden “Guterres belgenin altına imza atarım” demesini de bu nedenle eleştirmiştim. Bugüne kadar halen, “Guterres Belgesi” diye nitelendirilen belge Meclis’te konuşulmadı, tartışılmadı.

Cumhurbaşkanı’nın Siyasi Parti Başkanlarıyla yaptığı görüşmeler önemlidir ama Meclis oturumlarının yerini tutmaz. Umarım, hiç olmazsa New York dönüşü sonrasında Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla Meclisimizde bu konuda bir görüşme gerçekleşir. Crans Montana’da ve sonrasında yaşananlarla ilgili Meclis Genel Kurul tutanaklarında hiçbir kayıt olmaması, vekillerin görüş ve düşüncelerinin kayda geçmemesi toplumsal hafıza için de bir kayıptır.”

Gündem Kıbrıs