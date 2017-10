Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Sibel Siber: “Bıkmadan, usanmadan her platformda bu haklı durumumuzu dile getirmeliyiz” Reviewed by Momizat on Eki 17 . Parlementolararası Birlik (PAB) 137.Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Rusya’nın St.Petersburg şehrinde bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, t Parlementolararası Birlik (PAB) 137.Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Rusya’nın St.Petersburg şehrinde bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, t Rating: 0