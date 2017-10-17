Sibel Siber: “Bıkmadan, usanmadan her platformda bu haklı durumumuzu dile getirmeliyiz”

Parlementolararası Birlik (PAB) 137.Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Rusya’nın St.Petersburg şehrinde bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, toplantıyı ve yaptığı temasları değerlendirdi.

Başkan Siber, PAB’ın dünyanın en eski birliklerinden biri olduğunu anımsatarak belirli aralıklarla biraraya gelen Birliğin ülke ve dünya sorunlarını tartıştığı , çözüm önerileri ürettiğini söyledi.

Siber, Rusya’daki Genel Kurulun açılış konuşmalarında daha iyi ve barışcıl bir dünyaya ulaşmak için yapılması gerekenin “Parlementolar arası temas” olduğunun vurgulandığını anımsattı. Özellikle demokratik yöntemle halkın seçtiği parlementerlerin yüz yüze temasının önemli olduğunun vurgulandığını dile getiren Siber, bu yöntemin yerini hiç bir teknolojik yeniliğin alamayacağının anlatıldığını söyledi.

Konuşmalarda her ne sebeple olursa olsun hiç bir parlementoya kısıtlama getirilmemesi vurgusunun kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Siber, özellikle uzlaşmazlıkların çözümünde bu yöntemin üzerinde durulması gerektiğinin açıklandığını ifade etti.

Siber Meclis Başkanlığı süreci boyunca buna benzer bir yaklaşım ortaya koyduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Evet tanınmamış bir Devlet olabiliriz. Ama bu kurumlarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Seçimlerimize Birleşmiş Milletler gözlemci gönderiyor. Dolayısıyla halkın seçtiği Milletvekillerine Uluslararası alanda sözlerine ambargo uygulanması kabul edilemez .Bunu bir çok platformda sıklıkla dile getiriyorum”

Siber, 3 yıl önce PAB Başkanına gönderdiği yazıya cevaben bir davet aldıklarını, bu önemli buluşmada ilk kez ‘neden izolasyon ve ambargolara maruz kalınmaması’ gerektiğini aktardıklarını söyleyen Siber, o tarihten bu yana görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

PAB Başkanı ile Rusya’da yaptıkları görüşmede de yine büyük bir anlayış ve gözlemci üyelik konusunda destek gördüklerini ifade eden Siber, yeni seçilecek olan Başkana da konuyu aktarıp takibini yapacağı bilgisinin de verildiğini söyledi.

Siber, sadece parlemento için değil Kıbrıs Türkünün kültürden, sanata ve spora kadar bir çok konuda insanlık dışı izolasyonlara maruz kaldığını yeniden dile getirdiklerini vurgulayarak özellikle demokrasiye inanmış dünya ülkelerinin bu uygulamayı yapmalarının kabul edilemez olduğunu anlattıklarına işaret etti.

Bu temasların Kıbrıs Türkü için önemli olduğunu ifade eden Siber: “Çünkü siz kendinizi anlattığınız sürece anlaşılırsınız. Haklı olmanız size hak verecekler anlamında değildir. Bıkmadan, usanmadan her platformda bu haklı durumumuzu dile getirmeliyiz” dedi.

Özellikle Crans Montana’nın çöküşünden sonra Kıbrıs Türk tarafının yeniden izolasyona mahkum bırakılarak cezalandırılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu dile getiren Siber: “Onun için bu durumu iyi anlatmamız gerekiyor” dedi.

PAB Genel Kurul toplantısı çerçevesinde Rusya’da bulunan Başkan Siber’in bu gece KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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