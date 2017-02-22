Sibel Siber: “20 Temmuz Enosis düşüncesinin bir sonucudur, Enosis olmasaydı 20 Temmuz da olmazd

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Enosis’in çatışmaların başlangıcı olduğunu, “Enosis olmasaydı, 20 Temmuz da olmayacaktı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabulünde konuşan Siber, Meclisteki tüm siyasi partilerin önemli bir deklarasyona imza attıklarını kaydetti. Siber, iktidarı, muhalefeti, cumhurbaşkanı, başbakanı, sivil toplumuyla bir olarak Enosis kararına cevap verildiğini anlattı.

Siber, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin yüksek olduğunu fakat, bir toplumu tamamen hiçe sayan bir kararın görmezden gelinemeyeceğini, bunun Kıbrıslı Türkleri gettolara sıkıştırmak anlamına geldiğini belirtti.

Enosis’in çatışmaların başlangıcı olduğunu, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtıyla Enosis’in karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyleyen Siber, 20 Temmuz’un Enosis düşüncesinin bir sonucu olduğunu vurguladı ve “Enosis olmasaydı, 20 Temmuz da olmayacaktı” şeklinde konuştu.

Siber, Kıbrıs Türkleri için TC’nin etkin ve fiili garantisinin devamının ne denli önemli olduğunun süreç içinde yeniden görüldüğünü kaydederek, çocuk ve gençlerin iyi niyet ve barış kültürüyle, karşısındaki toplumu kendiyle eşit gören bir anlayışla eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

BM’den de söz konusu Enosis kararının geri alınması çağrısı yapmasını beklediklerini dile getiren Siber, Rum tarafınca Kıbrıs’ta siyasi eşitliğin Türklere adeta bir lütufmuş gibi sunulmasının doğru olmadığını, siyasi eşitliğin olası bir çözümde esas olduğunu ekledi.

Mevlüt Çavuşoğlu da konuşmasında, KKTC Meclisi’nde Enosis kararına karşı alınan kararı ve iktidarı-muhalefetiyle oluşan birlikteliğin takdirle karşılandığını belirterek, TC’den de söz konusu Rum kararına gerekli cevapların verildiğini ifade etti.

Dosta-düşmana karşı bu birlikteliğin gösterilmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, TC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı’nın da selam ve en iyi dileklerini getirdiğini ekledi.