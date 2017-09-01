Shell, Mısır sahası için İsrail ve Kıbrıs doğalgazını satın almayı müzakere ediyor

Teksas merkezli ExxonMobil, Katar devletine ait Katar Petrol ile ortak olarak Kıbrıs açıklarında petrol aramaya gelirken Royal Dutch Shell de İsrail ve Kıbrıs’tan gelen doğalgazın piyasaya sunulması için kreatif çözümler arıyor.

Shell’in İsrail’in Leviathan sahasından doğalgaz satın almak ve bunu yüzde 35 oranında hissesine sahip olduğu Kıbrıs merkezli Aphrodite sahasının üretimiyle birleştirmek istediği belirtiliyor. Shell, bu doğalgazı da Mısır’daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine pompalamak için görüşmelerde bulunuyor.

Shell’in bu adımlarla Akdeniz bölgesini büyük bir doğalgaz üretim merkezine dönüşümü için destek olacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan, Türkiye’ye yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ihracını içeren İsrail gaz projesi için de görüşmeler sürüyor.

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