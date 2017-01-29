Serdar Denktaş :”Ne Rum’a eyalet, Ne Türkiye’ye vilayet”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk halkının KKTC Devleti’ne kendisi için sahip çıktığını söyleyerek, “Ne Rum’a eyalet ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz yok” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen “Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler” başlıklı panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Denktaş, ‘KKTC, Türkiye’nin 82. vilayeti olsun’ söylemleriyle çok sıkça karşılaştığını, aynı söylemin 1974’te gündeme gelmiş olması halinde Kıbrıslı Türklerin belki de % 99,8’nin “evet yanıtı verebileceğini, ancak bugün için bunun söz konusu olamayacağının altını çizdi. Denktaş şöyle dedi: “Ben yıllardan beri bağımsız devletim olan KKTC’ye sarılarak Rum tarafı ile bir anlaşmayı savunan politikacıyım. Rum’ a hiçbir şekilde yama olma gibi niyetim olmadı olmayacak. Aynı şekilde, devletimi ortadan kaldırıp Türkiye’nin vilayeti haline gelmekte doğru bir yaklaşım olamaz. Devletime benim ihtiyacım olduğu, Kıbrıs Türk kimliğinin devam etmesini istediğim için sahip çıkıyorum. O nedenle bağımsız devletim varlığını sürdürmeli. Ne Rum’a eyalet, ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz söz konusu olamaz. Türkiye ile olması gereken devletlerarası ilişkilerin bugünkünden çok daha iyi bir noktaya gelmesidir. Anadolu ve Kıbrıs Türk Halkı zaten kardeş. Aynı dili konuşuyor, aynı dine mensubuz. KKTC ikinci bir Kurtuluş Savaşı vererek kurulmuş, dünya’da bağımsız olan ikinci Türk devleti. Böyle bir tartışmayı, böylesi bir kavgayı halklarımıza yaşatmayalım. Birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar yürütelim. Ne Kıbrıs Türkiyesiz, ne de Türkiye Kıbrıssız olmamalı. Siz burada, biz orada. Burası da vatan, orası da vatan. Burası sizin eviniz, orası bizim evimiz. İki ayrı devlet ama iki kardeş ülke. Ayni milli hasletleri taşıyan iki ayrı Devlet. Biz buyuz.”

“Kıbrıs Türkünü belirsizliğe mahkûm etmeye dünyanın hakkı yok”

Kıbrıs Türk Halkı’nın son yarım asrı geçen bir süredir belirsizlik içinde yaşamakta olduğuna dikkati de çeken Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs Türkünü belirsizliğe mahkûm etmeye dünyanın hakkı olmadığını savunarak, müzakerelerde yine başarısız olunacaksa ki bu konuda pek umutlu olmadığını belirterek, görüşme masasının varlığını ortadan kaldırarak Kıbrıs Türkünün önünün açılması gerektiğini söyledi.Denktaş, müzakerelerin sona erdirilmesi ile birlikte Türkiye ile yapılacak işbirliğine değindi…Müzakerelerin sona erdirilmesi halinde artık, KKTC ve Türkiye arasında ‘savunma işbirliği ve dış politika ile ilgili iki anlaşma’ imzalamalarının çok daha yararlı olacağına dikkati çeken Denktaş, ayrıca Türkiye’nin ekonomik pazarının Kıbrıs Türkü için yeterli olduğuna işaret ederek, böylelikle çarkın dönmeye başlayacağını, ‘Devletten Devlete Mali Yardım’ çalışması yerine, ‘Pazardan Pazara Mali Akışın söz konusu olabileceğini belirtti.“Nüfusumuz 300 bin. 85 milyondan da 40 mil ötedeyiz. 300 bin kişilik nüfusa Türkiye ekonomik pazarı yeter de artar bile” diye konuşan Serdar Denktaş, su, elektrik ve gaz üçlüsünde ise Rum tarafının, Kıbrıs Türküne mahkûm olacağını çünkü Rum’un su ve elektriğe kendilerinden çok daha fazla ihtiyacı olduğunu bildiklerini söyledi. Hidrokarbon konusunda ise Kıbrıs adasının düşük maliyetli ihracat için Türkiye’ye muhtaç kalacağını belirten Denktaş,”Bir müddet sonra Rum peşimizde koşacak” dedi.

“Oysaki Türkiye Rumlar için tehdit değil, çok büyük bir fırsat”

Rum tarafının yıllardan beri ‘Türkiye tehdit oluşturuyor’ propagandası yaptığını buradaki konuşmasında da yineleyen Başbakan Yardımcısı Denktaş, “Oysaki Türkiye Rumlar için tehdit değil, çok büyük bir fırsat” diye konuştu.

CENEVRE…

Serdar Denktaş, Cenevre’de hiçbir konuda anlaşılmadan Kıbrıs Türk müzakere heyetinin masaya harita sunması ve böylelikle Garanti ve İttifak Anlaşmasının müzakere edilen bir konuma getirilmesinin tehlikelerine de dikkati çekti.

Denktaş Anadolu halkını uyardı

Olası bir referandumun 3. Ülkeler tarafından gündeme gelmesi için baskı oluşturulabileceğine işaret eden Denktaş, bu günkü koşullarda Türk tarafının çok büyük bir oranda ‘hayır’ diyeceğine inanç belirterek; “Garantiler konusu Kıbrıs Türk Halkı için en hassas ve taviz verilmeyecek konuların başında gelmektedir. Askerin adadaki varlığı bizim için en büyük güç iken bu konuda verilecek tavizlere halkımızın yanıtı ‘hayır’ olacaktır” dedi.

Denktaş böylesi bir durumda Türkiye’nin de dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, Anadolu Halkı’nı uyardı ve şöyle dedi:

“Türk ordusunun adadan çıkması demek, bir kere daha geri gelmemesi demektir. Kıbrıs’ın Girit olması anlamına gelir. Allah korusun, Allah göstermesin ama Kıbrıs’ta Türk unsuru ortadan kalkarsa Türkiye’nin de Akdeniz deki etkinliği ortadan kalkar. Bu son derece açık.”Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen “Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler” başlıklı panelde katılımcılar, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a Kıbrıs’taki son gelişmeleri aktardığı için teşekkür etti.Panelde KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş da unutulmadı. Sinevizyon gösterimiyle kurucu Cumhurbaşkanı’nın iki ülke ilişkileri ve müzakere sürecine dair yapmış olduğu tarihi açıklamalardan bölümler sunulurken, konuklar duygulu anlar yaşadı.

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