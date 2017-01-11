Serdar Denktaş: “Kimsede ‘bu iş burada bitecek’ diye bir beklenti yok”

Cenevre’de BRT’ye konuşan Denktaş, “Rum tarafı, tanıdık yaklaşımı ile aşırı taleplerle karşımıza gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

Denktaş, “Gerçekten niyetliyseniz, karşı tarafı rahatsız eden aşırı talepler masaya koymazsınız” dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, “Dün mülkiyet görüşüldü, genel olarak müzakereler Kıbrıs’taki şekliyle devam ediyor. Bu işi burada bitecek diye bir beklenti hiç kimsede yok” ifadelerini kullandı.

“Genel olarak burada yapılan müzakereler ile Kıbrıs’ta yapılanlar arasında bir fark yok, aynı seviyededir. Kimsede bu iş burada bitecek diye bir beklenti yok” diye konuşan Denktaş, “Düzenlenen yemekte Rum siyasi parti başkanları ile bir araya geldik ve gördüm ki onlarda da aynı izlenim var” dedi.

Bazı konularda ilerlemeler sağlanabileceğini kaydeden Denktaş, Cenevre’de sonuca ulaşmanın mümkün olamayacağının belli olmaya başladığını belirti.

“İlerleyen günler içinde durum daha da netleşecek ancak benim gördüğüm, buradan bir sonuç çıkmayacağadır” diyen Denktaş, “Dünkü görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı’ndan aldığımız bilgiler ışığında kendi görüşlerimizi yazılı olarak sunduk. Elimizden gelen yardımı hükümet olarak yapmaya çalışıyoruz. Elbette Rumlardan gelen gereksiz ve aşırı isteklerin karşısında bir duruş sergilemeye devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Çok büyük bir umut içerisine girmeye gerek yok. ‘Hadi burada bu iş bitsin’ tavrına girmenin de anlamı yok. Belli ki bir şeyler konuşulacak ama Kıbrıs’ta görüşmeler devam edecek” diye konuştu.