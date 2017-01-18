Schulz’un yerine Tajani geldi.Tajani’nin Türkiye konusunda yaklaşımı…

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı olduğu dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin tepkisini çeken Martin Schulz’un yerine İtalyan Antonio Tajani seçildi. Tajani geçen ay verdiği bir röportajda Türkiye’deki gelişmelerden kaygı duyduğunu belirterek, “Türkiye baskılara son verene dek müzakereler dondurulmuş şekilde kalmalıdır” demişti.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına seçilen 63 yaşındaki Tajani, İtalya ve AB siyasetini takip edenlerin yakından tanıdığı bir isim. İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi’ye yakınlığıyla bilinen Tajani, 1994’ten bu yana Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nda üst düzey görevlerde bulundu.

Tajani politikaya 1970’lerde, İtalya’nın monarşiye dönmesini destekleyen İtalyan Monarşi Birliği (UMI) hareketinin gençlik kollarına katılarak girdi. 1994’te ise Silvio Berlusconi’nin liderliğini yaptığı Haydi İtalya (FI) partisinin kurucuları arasında yer aldı. 1994-1995 yıllarında Başbakan Berlusconi’nin sözcülüğünü yaptı.

Tajani’nin Avrupa Parlamentosu’na (AP) ilk girişi de yine bu dönemde, 1994’te gerçekleşti. 1994-2008 yılları arasında AP’de Avrupa Halk Partisi (EPP) grubunda yer alan Tajani, 2008-2014 arasında da Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcılığı, Sanayi ve Girişimcilik Komiserliği ve Ulaştırma Komiserliği görevlerinde bulundu. 2014’ten bu yana ise AP’nin başkan yardımcılığını yapıyordu.

GAZETECİLİK DE YAPTI, SUBAY DA OLDU

Geçmişte gazetecilik de yapan Tajani, devlete ait Rai1 radyo kanalında ve Berlusconi ailesinin gazetesi Il Giornale’de çalıştı.

Tajani ayrıca İtalyan Hava Kuvvetlerinde de subay olarak görev yaptı.

Schulzun yerine Tajani geldi

“TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER BENİ KAYGILANDIRIYOR”

Tajani, AB kurumlarındaki görev süresi boyunca Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren konularda da açık bir tutum sergilemesiyle hatırlanıyor.

Tajani geçen ay EurActiv sitesinde yayımlanan mülakatında, “Türkiye, AB’nin önemli bir ortağı ancak son gelişmeler beni kaygılandırıyor. Ankara AB’nin ortağı olmak istiyorsa hukukun üstünlüğüne, ifade özgürlüğüne ve vatandaşlarının insan haklarına saygı göstermelidir. Avrupa Parlamentosu’nun duruşu net: Türkiye baskılara son verene dek müzakereler dondurulmuş şekilde kalmalıdır” demişti.

1915 OLAYLARI

Tajani, Nisan 2015’te AP’nin 1915 Olayları ile ilgili tasarıyı kabul etmesinden önce bu konuya dair yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti:

“Soykırım, soykırımdır. Olmuş, olmuştur. Bu konunun Türkiye için çok hassas olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak biz de Avrupa olarak hep insan hakları, insan onurunu korumak için mücadele veriyoruz ve bu temel ilkelerimizden, önceliklerimizden biri. Yani bunu Türkiye’ye karşı olmak için yapmıyoruz. Yahudi soykırımı için de aynı tavrı takındık, özeleştiri yaptık. Bu bizim tarihimiz. Binlerce Ermeni de öldürüldü ve bu da insanlık tarihinin bir parçası. Ermeni soykırımını inkâr etmenin kimseye faydası yok. Bu, tarihin bir parçasıdır ve aşikar bir durumdur.”

Tajani, “Biz günümüzdeki değil, 100 yıl önceki Türkiye’yi kınıyoruz, cezalandırıyoruz. Biz Türkiye düşmanı değiliz” diye eklemişti.

RUM KESİMİ’NİN YAPTIRIM ÇAĞRISINA KARŞI ÇIKTI

2008’de Ulaştırma Komiseri olarak Kıbrıs’ı ziyaret eden Tajani, o dönemde Rum Kesimi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrılarına karşı çıkmıştı.

“KENDİMİZİ BRÜKSEL’DEKİ ŞATOYA KAPATAMAYIZ”

İtalyancanın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca da bilen Tajani, AP’deki başkanlık seçimi öncesinde yaptığı konuşmada da bu dört dilde konuşarak, “Ben Avrupa’ya inanıyorum ama değişime ihtiyacımız var” dedi.

Tajani, AP parlamenterlerinin “Avrupa’yı vatandaşlara yakınlaştırmakla” yükümlü olduklarını söyledi ve “Daha demokratik bir Avrupa’ya ihtiyacımız var, kendimizi Brüksel’deki şatoya kapatamayız. Parlamento’nun kapılarını vatandaşlara açmak için bir dizi inisiyatif başlatacağım” diye konuştu.

Tajani, programında öncelikle terörle mücadele, göç sorununun çözümü, işsizlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve Brexit’in de aralarında yer aldığı konuları ele alacağını da söyledi.