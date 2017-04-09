Schulz ABD ve Rusya arasındaki gerilimden kaygılı

Sosyal Demokratların lideri Schulz, ABD ile Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin kaygılarını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Gabriel ise İdlib yakınlarındaki saldırının uzmanlar tarafından araştırılmasını istedi.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz Suriye’deki gelişmelerin ABD ve Rusya arasında askeri çatışmaya dönüşebileceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi. Schulz, Tagesspiegel gazetesinde pazartesi günü yayımlanacak makalesinde “Zehirli gazla yapılan saldırıya tepki olarak ABD’nin gerçekleştirdiği bombardıman süper güçler arasında askeri çatışma tehdidi yarattı” ifadesini kullandı.

“Sorunun diplomatik yollardan çözülmesi” gerektiğine dikkat çeken Schulz, “bombalara ve krizin daha da tırmanmasına ihtiyaç olmadığını” belirtti. Bu çerçevede Avrupa’ya daha büyük bir rol düştüğüne işaret eden Schulz, Avrupalı devlet ve hükümet başkanlarının bu sorumluluğun bilincinde olarak “artık somut kararlar almaları ve harekete geçmeleri” gerektiğini dile getirdi.

Suriye’de İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına geçen salı günü Suriye hava kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırının ardından kurbanlarda zehirli gaz sonucu öldüklerine ilişkin bulgulara rastlanmıştı. Saldırıda 80’dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ancak Suriye hükümeti saldırıda kimyasal gaz kullanıldığı suçlamalarını reddediyor.

Esad hükümetinin bu saldırıdan sorumlu olduğunu savunan ABD, Han Şeyhun’daki saldırıya tepki olarak cuma sabaha karşı Humus yakınlarındaki bir hava üssünü hedef alan hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Devlet Başkanı Esad’a destek veren Rusya, saldırıyı sert bir şekilde kınamıştı. Suriye ile ilgili gelişmeler, Washington ve Moskova arasında gerilme yol açıyor.

Gabriel: Saldırı uluslararası uzmanlar tarafından araştırılsın

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Suriye’de İdlib vilayeti yakınlarında kimyasal gazla düzenlendiği iddia edilen saldırının uluslararası müfettişler tarafından araştırılmasını istedi. Gabriel, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden uzmanların en kısa zamanda giriş hakkı alarak, hiçbir engelle karşılaşmadan incelemelerde bulunmasının önemli” olduğunu belirtti.

Sosyal Demokrat Partili Gabriel, zehirli gazların kullanımını “ağır bir savaş suçu” olarak değerlendirerek, bunun “barbarca bir eylem” olduğunu ifade etti. Bu saldırının arkasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin bulunduğuna işaret eden Gabriel, Esad’ın işlediği bu suçun hesabını vereceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Netanyahu: Suriye’deki kimyasal silahlar yok edilsin

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise uluslararası topluma çağrıda bulunarak Suriye’deki bütün kimyasal silahların yok edilmesini talep etti. Netanyahu’nun makamından pazar günü yapılan açıklamada “2013’dan beri Suriye’deki bütün kimyasal silahları ortadan kaldırma konusunda uluslar arası bir yükümlülük bulunuyor. Ancak gördüğümüz gibi bu henüz gerçekleşmemiş” ifadesi kullanıldı. Netanyahu, uluslararası topluma “bu işi bitirme” çağrısında bulundu.

Dw-Dpa