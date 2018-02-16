Sanayi üretimi Avro bölgesinde %0,4 oldu

Kasım 2017’le karşılaştırıldığıında Aralık 2017’de mevsimsel uyumlu sanayi üretimi Avro bölgesinde (EA19) %0,4; AB28’de %0,3 oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’ın tahminlerine göre, Kasım 2017’de Avro bölgesinde sanayi üretimi %1,3; AB28 içerisinde de %1,2 arttı. Aralık 2017’de de ARalık 2016’yla karşılaştırıldığında, Avro bölgesinde sanayi üretimi %5,2; AB28’de %4,8 yükseldi.

Kıbrıs’ta da sanayi üretimi Kasım 2017’de aylık ve yıllık esasta sırasında %2,3 ve %11,3 olarak gerçekleşti.

Verileri bilinen Üye Ülkeler arasında sanayi üretimi en fazla artan ülkeler, %13,5 ile Romanya, %12,2 ile Slovenya ve %8,5 ile İsveç; en fazla düşen ülkeler de %-2,5 ile Hırvatistan, %-2,3 ile Lüksemburg ve %-2,2 ile Danimarka olarak açıklandı.