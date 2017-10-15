Sanayi üretimi Ağustos 2017’de Avro Bölgesi’nde (EA19) %1,4 ve AB28’de %1,7 arttı

Mevsimsel uyumlu sanayi üretimi, Temmuz 2017 ile karşılaştırıldığında Ağustos 2017’de Avro Bölgesi’nde (EA19) %1,4 ve AB28’de %1,7 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi’nin (Eurotat) tahminine göre, Temmuz 2017’de sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %0,3 artarken AB28 içerisinde %0,3 düştü. Ağustos 2016 ile karşılaştırıldığında Ağustos 2017’de sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %3,8, AB28’de de %3,9 yükseldi.

Kıbrıs’ta sanayi üretimi Temmuz 2017’de aylık olarak 2,1, yıllık esasta 8,2 artış kaydetti.

Avro Bölgesi’nde de Temmuz 2017 ile karşılaştırıldığında Ağustos 2017’de sanayi üretimi %1,4, AB28’de de %1,7 arttı.

Verileri bulunan ülkelere göre en yüksek artış %14,3 ile Çek Cumhuriyeti’nde, %5,4 ile Malta’da ve %4,7 ile Portekiz’de, en fazla düşüş de %-2,3 ile Hollanda’da, %-1,8 ile İsveç’te, %-0,4 ile Fransa ve Finlandiya’da kaydedildi.