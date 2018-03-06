Salvini’den AB’ye mesaj: İtalya’nın geleceği İtalyanları ilgilendirir

Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini’den AB’yi endişelendiren sözler

Bir kaç yıla kadar ayrılıkçı söylemleriyle ve Kuzey Ligi adıyla bilinen Lig Partisi (L), tarihi başarısını kutluyor.

Ortağı olduğu Merkez Sağ İttifakı’nın İtalya’daki seçimlerde en çok oyu toplaması, aşırı sağ partinin lideri Matteo Salvini’yi başbakanlığa bir adım daha yaklaştırdı.

Avrupa Birliği’ne mesafeli duran Salvini, “İtalya ile ilgili kararlar İtalyan halkına kalmıştır. Berlin’e, Paris’e veya Brüksel’e değil.” diyerek birliğe mesaj gönderdi.

Brüksel, Salvini önderliğindeki bir hükümete sıcak bakmıyor. Parti lideriyse, başa gelmesi halinde Brüksel’de birilerinin masalarını toplayıp, ofislerini boşaltmak zorunda kalacağını söylüyor.

İtalyan basınına göre böyle bir senaryo oldukça uzak.

La Repubblica Genel Yayın Yönetmeni Piero Colaprico, Salvini’nin son açıklamalarını şöyle değerlendirdi: “Salvini’nin düşüncesi akıllara finansal krizin ardından New York’ta, ellerinde kutularla dolaşan bankacıları hatırlatıyor. Fakat, Avrupa’da kimseye eşyalarını toplatacak kadar derin bir siyasi ve veya sosyal kriz yaşandığını görmüyoruz.”

euronews muhabiri Marta Brambilla Pisoni, AB’nin İtalya iktidarında Avrupa karşıtlığına müsaade edilmeyeceği hususunda Cumhurbaşkanı Mattarella’ya güvendiğini aktarıyor:

“Siyaset arenasında müsabaka halen devam ediyor, sonuca dair senaryoları kestirmek zor. Buna rağmen Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın istikrarlı bir hükümet kurulmasına öncülük edeceğinden emin duruyor.”

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