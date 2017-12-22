Saat başı işgücü maliyeti Avro Bölgesi’nde %1,6 arttı

Kıbrıs’ta bir önceki yılın ilgili çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2017’nin üçüncü çeyreğinde saat başı işgücü maliyeti Avro Bölgesi’nde (EA19) %1,6; Avrupa Birliği’nde (AB28) %2,1 ve Kıbrıs’ta %1,3 artış kaydetti.

2017’nin ikinci çeyreğinde saat başı işgücü maliyetleri avro bölgesinde %1,8; AB28’de %2,3 ve Kıbrıs’ta %0,9 olarak hesaplandı.

Bu oranlar, Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yayımlandı.

İşgücü maliyetlerinin iki ana bileşeni ücretler, maaşlar ve ücret olmayan bileşenler oluyor. Bir önceki yılın ilgili çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2017’nin üçüncü çeyreğinde Avro bölgesinde saat başı ücret ve maaşlar %1,6 ve ücret olmayan unsurlar %1,5 yükseldi. Kıbrıs’ta da ücret bileşeni %1,4; ücret olmayan bileşenler %0,9 büyüdü.

2017’in ikinci çeyreğinde yıllık değişiklikler %2,1 ve %0,8 olurken Kıbrıs’ta da %1,0 ve %0,4 olarak gerçekleşti.

2018’nin üçüncü çeyreğinde AB 28’de saat başı ücret ve maaşlar %2,1 ve ücret olmayan bileşen %2,3 büyüdü. 2017’nin ikinci çeyreğinde yıllık değişiklikler %2,5 ve %1,8 oldu.

Bir önceki yılın ayı çeyreğiyle karşılaştırıldığında 2017’nin üçüncü çeyreğinde saat başı iş gücü maliyetlerin Avro Bölgesi’nde sanayide %1,5; inşaat ve hizmetlerde %2,1 ve ticari olmayan ekonomide %0,8 oldu.

AB28’de işgücü maliyetleri saat başı sanayide %2,0; inşaatta %2,5, hizmetlerde %2,6 ve ticari olmayan ekonomide %1,6 büyüdü.

Kıbrıs’ta, işgücü maliyetleri işletme ekonomisinde %1,9 ve ticari olmayan ekonomide %0,2 arttı.

2017’nin üçüncü çeyreğinde saat başı işgücü maliyetlerinde en yüksek yıllık artış tüm ekonomi için Romanya’da %16,5; Macaristan’da %12,6 ve Bulgaristan’da %10,7 arttı.

Finlandiya (-%3,0) ve Portekiz’de (%-1,1) düşüş kaydedildi.