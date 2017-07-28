S-400 savunma sistemi…ABD’li uzman: Erdoğan ateşe benzin dökmüş olur

Uzmanlar Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi almasının olası sonuçlarını DW Türkçe’ye yorumladı. ABD’li uzman Vicenzino, “Erdoğan ateşe benzin dökmüş olur” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda geldiği noktaya dair son açıklamayı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Rusya ile bu konuda gerekli adımların ve imzaların atıldığını belirten Erdoğan, “İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, doğrudan NATO’nun rakibi olan Rusya tarafından üretilen S-400 hava savunma sistemini satın almak istemesi uluslararası kamuoyunda büyük yankı buldu. Türkiye’nin hamlesine en net tepki ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’dan geldi. Dunford, hafta sonunda yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamlaması halinde, bunun endişe verici bir durum olacağını” söyledi. Bu açıklamayı, S-400’lerin NATO sistemiyle uyumsuz olduğunu hatırlatan Pentagon Sözcüsü’nün uyarısı izledi.

DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar, bu adımın olasını sonuçlarını ve Türkiye-NATO ilişkilerinin geleceğini yorumladı.

“Türkiye S-400’leri koz olarak kullanıyor”

ABD’li jeopolitik uzmanı ve stratejist Marco Vicenzino, S-400 alımının, Türkiye ile ABD ve diğer NATO müttefikleri arasındaki ihtilaflara bir yenisini ekleyeceğinin aşikâr olduğunu belirterek özellikle gitgide karmaşık bir hâl alan Ortadoğu denkleminde tarafların çıkarlarının daha da birbirinden uzaklaştığını söyledi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Küresel Strateji Projesi’nin kurucu direktörü olan Vicenzino, Türkiye’nin S-400’leri, başta ABD olmak üzere NATO müttefiklerine karşı bir koz olarak kullandığını ifade etti ve bunun gerekçelerinin füze savunma sistemi konusunun ötesine geçtiğini savundu.

“Açıkçası bu noktada, ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği destek kilit bir faktör” diyen Vicenzino, “Daha geniş perspektifte ise Türkiye’deki darbe girişimi sonrası yaşanan operasyonlar, demokratik standartların ve insan haklarının ihlali ile otoriter rejim nedeniyle Avrupa ile yaşanan gerginliğin artması büyük önem arz ediyor” yorumunu yaptı.

“Erdoğan taviz koparmaya çalışacak”

ABD-Türkiye ilişkilerinin “istikrarlı bir şekilde gergin” olduğunu belirten Vicenzino, olası bir S-400 krizinin Ankara-Washington hattını nasıl etkileyebileceğine dair ise şu değerlendirmede bulundu:

“Erdoğan geçmişte de Çin’den füze savunma sistemi almakla tehdit etmişti. Ancak ABD ve NATO müttefiklerinden gelen baskı sonucunda geri adım atmıştı. Erdoğan nihayetinde Rus sisteminden de vazgeçerse, bunu yaparken mümkün oldukça fazla taviz koparmaya çalışacak. Ama sistemi alırsa, ateşe daha fazla benzin dökmüş olacak” dedi.

S-400 Triumph Missile (picture-alliance/RIA Novosti)

Ankara ile Moskova arasındaki S-400 anlaşması, Kasım 2015’te Rus savaş uçağının Suriye sınırında Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından büyük bir kriz yaşanan iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamaya işaret edecek. Uçak krizinin aşılmasıyla yakınlaşan iki ülke, büyük görüş ayrılıkları yaşadıkları Suriye krizine ortak çözüm bulma arayışına girecek kadar işbirliğine gitmiş ve geçen Mayıs ayında İran’la üçlü Astana anlaşmasını imzalamışlardı.

Bilhan: NATO ile sürtüşme yok

Türkiye’nin S-400 planını DW Türkçe’ye değerlendiren emekli büyükelçi ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkan Yardımcısı Murat Bilhan ise NATO ile Ankara arasında bir sürtüşme varmış gibi göstermeye çalışmanın doğru olmadığı görüşünde.

“Ülkelerle sürtüşme var ama NATO ile böyle bir durum yok” ifadesini kullanan Bilhan, “Eğer NATO Türkiye’ye teknoloji transferi yapmıyorsa ve ortak üretime geçmeyi kabul etmeyip ayak sürüyorsa, o zaman Türkiye de başka kaynaklara yönelmek zorunda” diye ekledi.

“Birinci tercih Rusya değildi”

ABD, Almanya ve Hollanda’nın yaklaşık iki yıl önce Türkiye’deki Patriot füzelerini geri çektiğini hatırlatan Bilhan, “Bu durumda Türkiye’nin hava savunma sistemi boşta kaldı. Suriye’den atılabilecek demode, eski teknoloji füzeler bile Türkiye’nin hava savunma sistemini delebilecek güce sahip. Bu, bir NATO üyesi için kabul edilebilecek bir durum değil” dedi.

Türkiye’nin uzun süredir NATO ülkelerinden ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda talepte bulunduğunu ancak hiçbir ülkeden olumlu yanıt alamadığını belirten Bilhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, hava savunması bakımından gedik veriyor ve dışa bağımlı kalıyor… Aslında burada Türkiye S-400 füzelerine gönüllü bir şekilde talip olmadı. Birinci tercihi yine NATO ülkeleriydi. Ama bu tercihini yıllardır gerçekleştiremiyor.”

“Almanya rasyonel düşünmeli”

Türkiye’de demokratik düzenin tam olarak oturmamasının, bu konuyla bağdaştırılamayacağını vurgulayan Bilhan, “Yani Almanya ya da diğer ülkeler, Türkiye’deki sistemi eleştirebilirler. Belki birçok noktada da haklı olabilirler. Çünkü Türkiye demokratik sistemini oturtamadı. Bu bir gerçek. Ama sırf bunun için Türkiye’yi cezalandırmak yerine, Türkiye’nin sorunlarını çözerek, yolunu açmak ve Türkiye’nin önünü açarak cesaretlendirip kendisini dönüştürmesini sağlayacak adımları atmak lazım” dedi.

Almanya’nın AB’nin savunmasında başat ülke konumunda olduğunu hatırlatan Bilhan, “Almanya’nın bu konuda rasyonel bir düşünce ile Türkiye üzerinden gelebilecek NATO dışı tehditleri başka bir gözle değerlendirmesi gerekir. Yani Türkiye’nin bundan mahrum bırakılması, Türkiye’nin daha fazla demokratikleşmesi anlamına gelmez” yorumunda bulundu.

NATO’nun tavrı

NATO son dönemde, Alman vekillerin ziyaretine izin verilmemesi nedeniyle patlak veren İncirlik ve Konya krizlerinde, taraf olmayı reddederek arabulucu rolü üstlenmeyi seçmişti.

NATO, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı konusunda ise henüz net bir tavır sergilemedi. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin S-400 planlarına ilişkin geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Ne tür bir ekipman satın alacakları ya da yatırım yapacakları tamamen üye ülkelerin bileceği bir iş. Ama biz her zaman alınacak ekipmanların tüm NATO üyeleri arasında birlikte işlerlik esasına uygun olmasına odaklanırız. Benim bu konuyla ilgili (Türk yetkililere) mesajım budur” diyerek, söz konusu Rus füzelerinin NATO sistemiyle olan uyumsuzluğuna dikkat çekmişti.

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Cengiz Özbek

NATO’nun S-400 itirazında çifte standart

Türkiye Rus S-400’lerini satın almaya karar verdiğinde, müttefik başkentler ve askeri karargahlardan gelen açıklamaların tonu sertleşti ve hatta tehditkar bir hale büründü.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 olarak bilinen gelişmiş hava savunma sistemi satın alma planlarıyla ilgili müttefik ülkelerin üst düzey asker ve diplomatlarından gelen sert eleştiriler ve ciddi ikazlar, son haftalarda, özellikle de Türk ve Rus yetkililerin anlaşmayı yakın bir gelecekte sonuçlandırma ihtimaline değinen açıklamalarının ardından yoğunluk kazandı.

Benzer bir durum bundan sadece birkaç yıl önce, Türkiye’nin bir Çin firmasıyla (China Precision Machinery Export-Import Corporation [CPMIEC]) hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili görüşme sürecine girdiğinde de yaşanmıştı. CPMIEC, verdiği teklifle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na (SSM) aynı şekilde tekliflerini sunmuş olan ABD, Rusya, Fransa ve İtalya menşeli şirketler arasında, epey düşük fiyatlarıyla ve sahip olduğu teknolojiyi Türkiye’yle paylaşma konusunda istekli oluşuyla öne çıktı. Çin firması, bir sonraki aşama için de ortak üretim sözü vermişti.

Türkiye’nin müttefikleri, Çin hava savunma sistemi Türkiye’de kurulduğu takdirde, hassas ve stratejik askeri bilgilerin Çin’e, sonra da Çin her kimle paylaşmak isterse o ülkeye sızmasına sebep olacağı gerekçesiyle, hiç vakit kaybetmeden bu anlaşma hakkındaki endişelerini dile getirdiler. Ayrıca, Çin hava savunma sisteminin, (Malatya Kürecik’teki gelişmiş radar tesisini de kapsayan) NATO’nun ‘Füze Kalkanı’ (Missile Shield) isimli sistemiyle uyum sorunu yaşayacağı konusunda da benzer endişeler dile getirildi.

Türk yetkililer ve teknik uzmanlar, Türkiye’nin Çin sistemiyle NATO sistemi arasında bir ‘arayüz’ geliştirme kapasitesine sahip olacağını, bu arayüzün, tarafların operasyonel amaçlar için entegre olabilmesini mümkün kılacağını, ayrıca Türk hava savunma ağından Çin firmasına muhtemel bir sızıntı olmasının da önüne geçeceğini söyleyerek müttefiklere güvence vermeye çalıştılar.

Türk yetkililer tarafından sağlanan detaylı teknik açıklamalar anlamlı olsa da ve müttefikler gerçekten de her iki sistemin bir güvenlik açığı oluşturmadan eşzamanlı çalışabileceğini idrak etseler de, üst düzey bir NATO yetkilisinin bu makalenin yazarına Brüksel’deki özel bir konuşmada söylediği gibi, sonuçta “siyasi nedenlerden dolayı bu fikirden hoşlanmadılar”.

Zaman içinde, devlet bürokrasisi arasında gerçekleştirilen uzun değerlendirmelerden sonra, Türk hükümeti Çin firmasından hava savunma sistemlerini satın alma kararını gözden geçirdi ve teklifi belirsiz bir süreliğine rafa kaldırdı. Buna ek olarak SSM bir bildiri yayımlayarak Türk hükümetinin, yerli sanayi şirketlerini benzer sistemlerin Türkiye’de üretimine yönelik yatırım yapmaları için teşvik etme kararını açıkladı.

İlk teklifte bulunanların, özellikle de ABD’li firmanın ve Fransız-İtalyan konsorsiyumunun, Türkiye’ye hava savunma bataryalarını tedarik etmek amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasını istemeleri uzun sürmedi.

Bu gelişmelere paralel olarak, kısmen Kasım 2015’te bir Rus jetinin bir Türk jeti tarafından vurulmasıyla yaşanan bir senelik krizin ardından gelen Türkiye-Rusya uzlaşmasına bağlı olarak, kısmen de Türkiye’nin özellikle Ortadoğu sınırındaki bölgelerinde etkili bir hava savunma sistemi kurma konusundaki acil ihtiyacı nedeniyle, Türk ve Rus yetkililer Rus S-400’lerin Türkiye’ye satılmasıyla ilgili bir dizi görüşmede bulundu. Sonra tahmin edin ne oldu? Dejavu! Her şey yeni baştan!

Oysa, 1998’de Kıbrıs Rum Yönetimi Rusya’dan S-300 hava savunma sistemi satın almaya karar verdiğinde, Türk yetkililerin Batılı mevkidaşlarını böyle bir hareketin Türkiye ile Yunanistan arasında doğu Akdeniz’deki stratejik dengeyi önemli şekilde sekteye uğratacağı ve olaya taraf olan herkes için ciddi neticeler doğuracağı konusunda zaman zaman uyarmalarına rağmen, Türkiye’nin NATO’daki müttefiklerinin gösterdiği tepki, olsa olsa ‘gönülsüzlük’ olarak tanımlanabilir.

Türkiye’nin mükerrer uyarılarına rağmen, NATO’daki müttefiklerinin, Kıbrıs Rumlarının adaya bir Rus hava savunma sistemi kurma planlarına dair bir ‘kaş bile çatmadığını’ söylemek yanlış olmaz. Rum tarafını hava savunma bataryalarının Girit’te depolanması için anlaşmayı Yunanistan’a devretmeye zorlayan esas sebep, Türkiye’nin S-300’lerin adada konuşlandırılmasına karşı gösterdiği kararlı duruş olmuştur.

Bundan yaklaşık 14 yıl sonra, Yunanistan S-300’leri kendi ulusal hava savunma sistemine entegre etme kararı alarak bu bataryaları Beyaz Kartal 2013 askeri tatbikatı sırasında kullandığında da müttefiklerden hiçbir eleştiri gelmedi.

Üstelik Türkiye ile NATO’daki müttefiklerinin arasında Çin hava savunma sisteminin tedarikiyle ilgili tartışmalar yaşanırken, Türk yetkililer Yunanistan’a ve onun Rus hava savunma sistemine atıf yaptığında, batı cenahındaki yetkililer “NATO’nun kapasitelerinden ayrı kullanılacağı” ve dolayısıyla “onlar için büyük bir endişe kaynağı olmayacağı” gerekçesiyle bu eleştirilerden pek de rahatsız olmamış göründüler.

Ancak, Türkiye yine NATO’nun Füze Kalkanı’ndan bağımsız kullanılacak Rus hava savunma sisteminin daha gelişmiş versiyonunu, yani S-400’leri satın almaya karar verdiğinde, müttefik başkentler ve askeri karargahlardan gelen açıklamaların tonu sertleşti ve hatta tehditkar bir hale bürünerek, Türkiye’nin bu anlaşmayla ilgili ileriye doğru bir adım daha atmasını önleyecek tedbirler alabilecekleri imasında bulundular.

Ortadoğu’daki komşularının füze yeteneklerinin artmasıyla ortaya çıkan tehditler karşısında, Türkiye’nin de etkili bir hava savunma sistemi kurma ihtiyacı olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Türkiye şimdilik bu hedefi tek başına gerçekleştirebilecek bilimsel ve teknolojik imkan ve kabiliyetlere sahip değil. Bu nedenle, seçeneklerinden biri böyle bir sistemi yurtdışından almak, diğeri ise zaman içinde, bu kabiliyetlere sahip müttefiklerinden biriyle işbirliği yaparak aynı kabiliyetleri yurt içinde geliştirmek.

Bununla birlikte, müttefiklerin böyle bir sistemi makul bir fiyata satmaya ya da kendi bilimsel ve teknolojik kapasitelerini, ortak üretim için, ‘sağlam müttefik’ olarak tanımladıkları Türkiye ile uzun vadeli olarak paylaşmaya yanaşmıyor olmaları da ayrı bir talihsizlik.

Bazı kesimlerce, NATO’nun Mayıs 2012’deki Şikago Zirvesi’nden itibaren Türkiye’nin İttifak’ın Füze Kalkanı’na entegre olduğu vurgulanabilir ve yeterli görülebilir. Ancak, NATO hava savunma sisteminin teknolojik ve coğrafi/topografik kısıtlarından dolayı, Türkiye topraklarının tümünü korumaya muktedir olamayacağı gerçeğini de unutmamak gerekir. Türkiye’nin doğu ve güneydoğu illerinin büyük bir kısmı Füze Kalkanı’nın kapsamının dışında kalacak. Bu bir tahmin değil, bir gerçek.

Dolayısıyla, Füze Kalkanı’nın önümüzdeki yıllarda tam olarak faaliyete geçip geçmeyeceğine bakılmaksızın, milyonlarca Türk vatandaşının yaşadığı topraklar, Türkiye’nin Ortadoğu’daki komşularından kaynaklanan füze tehdidine maruz kalacak.

Komşu bölgelerden gelen bu açık ve yakın tehlikelere karşı Türk hükümetinin kayıtsız kalmasını beklemek ise mantıklı değil. Bu nedenle, Türkiye’nin kendisini bir hava savunma sistemiyle donatması, Füze Kalkanı’nın sınırlı korumasının yaratacağı açığı kapatmak için gereklidir. Bu ise ancak kısa vadede büyük tedarikçilerden hava savunma sistemleri edinme yoluyla mümkün olabilir ki onların sayısı da çok fazla değil. Uzun vadede ise Türk savunma sanayiinin kendisini ileri bilimsel ve teknolojik düzeyde bir üretim seviyesine çıkartarak Türkiye’de yerli üretim yapılmasıyla mümkün olacaktır.

[Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır ve aynı üniversitenin Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin direktörüdür]