Rusya’nın Kıbrıs Askeri Ataşesi ülkesinin saldırgan planları ve imparatorluk emelleri olmadığını söyledi

23 Şubat’ta Rusya Federasyonu’nda kutlanan ve Rus silahlı kuvvetlerinde hizmet verenlerin onurlandırıldığı “Vatanın Savunucusu Günü” vesilesiyle Lefkoşa’daki Rus Federasyonu Elçiliği tarafından düzenlenen bir resepsiyonda konuşan Rusya’nın Kıbrıs Askeri Ataşesi Victor Bogkorontiski ülkesinin Kıbrıs’ta saldırgan planları ve imparatorluk emelleri olmadığını söyledi

Resepsiyondaki davetlilere seslenen Bogorontski Rusya’nın tüm devletlerle barış içinde yaşamak istediğini, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek askeri hazırlığının Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliği için gerekli ve Rus ordusunun uluslararası güvenlik sisteminin istikrarlı bir parçası olduğunu vurguladı.

Rusya Silahlı Kuvvetler ordusunun ulusal çıkarlarını koruyarak modern dönemimizin en büyük tehdidini oluşturan uluslararası teröre karşı başarıyla savaştığını söyledi.

“Bu tehdit bir gerçektir ve Rusya gibi pek çok ülke, terör saldırılarına hedef oluşturmaktadır” diye konuşan Rus yetkili İslam Devletine karşı direnç sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak bunun yenilebileceğini söyledi.

Rusya silahlı güçlerinin bunu Suriye’de sergilediklerini, Suriye yasal hükümetine ve halkına uluslararası hukuk temelinde terörle mücadele konusunda yardım ettiklerine dikkat çekti.

Resepsiyona katılan eski Cumhurbaşkanı Yorgos Vasiliu, EDEK lideri Marinos Sizopoulos, yabancı elçiler, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı diplomatları Lefkoşa’nın Rusya Büyükelçisi Stanislav Osatsci tarafından karşılandı.

Kha