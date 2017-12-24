Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Osadchiy: “Çözümü güvenlik konseyi garanti etsin”

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelere katılımının yararlarının olacağından söz ederek, Güvenlik Konseyi’nin, çözümü garanti etmesi görüşünü dile getirdi.

Fileleftheros gazetesine konuşan Osadchiy, Kıbrıs sorunu, Rusya’nın tezleri ve Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilerinden söz etti.

Habere göre bir soru üzerine Rusya’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili bir konferansa katılımıyla ilgili düşünceleri sorulan Osadchiy, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelere katılımının, Kıbrıs sorununun dış boyutlarının adil ve tüm yanlarıyla görüşülmesine katkıda bulunacağı kanaatinde olduklarını belirtti.

Güney Kıbrıs liderliğinin de bu fikri desteklediğine dikkat çeken Osadchiy, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son görüşmede bu tezini bir kez daha dile getirdiğini belirtti.

Bir başka soru üzerine Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyleyen Osadchiy, önceden olduğu şimdi de kendilerinin, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Kararları temelinde bütünlüklü ve adil bir şekilde çözümünü desteklediklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, görüşmeler sürecine katılımcıların, diyalogdun yeniden başlamasına yönelik parametrelere tek başlarına karar vermesi gerektiği yönündeki görüşünü desteklediklerini de belirten Osadchiy, kendilerinin, Kıbrıs’taki iki toplum liderinden gelecek her türlü mantıklı girişim destekleyeceklerini ifade etti.

Rusya’nın garantiler konusunda yaklaşımının sorulması üzerine Osadchiy, dış garantiler sisteminin çağa uymadığına dair düşüncesini dile getirdi.

Yabancı orduların varlığının istikrarı destekleyen bir unsur olmadığını düşündüğünü söyleyen Osadchiy, Güney Kıbrıs’ın; AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin, çok taraflı görüşmelerin ve forumların üyesi olduğuna işaret ederek, bunların destek ve yardımlarını göz önüne almaya hakkının olduğunu savundu.

BM Güvenlik Konseyi’nin şu anda dünya barış ve güvenliğine destek verme sorumluluğu üstlenen tek tanınmış yasal yapı olduğu değerlendirmesinde bulunan Osadchiy, BM Güvenlik Konseyi’nin adanın yeniden birleşmesine yönelik gelecekteki bir anlaşmanın adil ve bütünlüklü uygulanmasını garanti etmesi gerektiğini savundu.

BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta barış faaliyetlerini etkili bir şekilde yerine getirdiğini söyleyen Osadchiy, Rusya’nın, bunun, değişiklik olmaksızın muhafaza edilmesini desteklediğini belirtti.

Açıklamalarında Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Osadchiy, gayri resmi verilere göre Güney Kıbrıs’ta 40-50 bin Rus’un yaşadığını söyledi.

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