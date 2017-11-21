Rusya’nın Brexit Seçimlerine Müdahale Olasılığı Tartışılıyor (görüntülü haber)

Momizat

Kas 21

Rusya demokratik seçimlere uzaktan müdahale ediyor mu? Bu soru Brexit’te tartışmalara yeni bir boyut daha ekledi. Onbinlerce paylaşım yapılan şüpheli sosyal med

Rusya demokratik seçimlere uzaktan müdahale ediyor mu? Bu soru Brexit’te tartışmalara yeni bir boyut daha ekledi. Onbinlerce paylaşım yapılan şüpheli sosyal med

0