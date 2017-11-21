Rusya’nın Brexit Seçimlerine Müdahale Olasılığı Tartışılıyor (görüntülü haber)
Rusya demokratik seçimlere uzaktan müdahale ediyor mu? Bu soru Brexit’te tartışmalara yeni bir boyut daha ekledi. Onbinlerce paylaşım yapılan şüpheli sosyal medya hesaplarının kaynağının Rusya’da çıkması bu tartışmalara ivme kazandırdı. Amerika’nın Sesi’nden Barış Çimen İngiliz seçmenlere sordu.
İngiltere yüksek seçim kurulu ve meclis komisyonu bu tartışmalarla ilgili ayrı ayrı araştırma başlattı. Facebook ve Twitter’ın bu konuda incelendiği biliniyor.
Gözler üniversitelerin dijital teknolojiler bölümlerinin ve İngiltere devletinin araştırma birimlerinin elde edeceği sonuçlarda. Ancak asıl merak edilen, böyle bir şeyin mümkün olup olmadığı. Acaba Rusya, sadece sosyal medya üzerinden İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden ayırmaya çalıştı mı?
https://www.amerikaninsesi.com/a/rusya-nin-brexit-secimlerine-mudahale-olasiligi-tartisiliyor/4127143.html