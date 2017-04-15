Rusya,İran,Suriye’den Batı’ya: Dünya düzeni tehlikeye girer

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, Cevad Zarif ve Velid Muallim zirvesinden ABD ve Batılı ülkelere sert uyarı çıktı. Rusya, ABD’nin ‘Tarafını seç’ ültimatomuna Şam rejimi ve İran ile birlikte durarak yanıt verdi.

Üçlü görüşme sonrasında basına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Biz ABD ve müttefiklerini Suriye egemenliğine ısrarla saygı göstermeye davet ediyoruz. 7 Nisan Şayrat Hava Üssü benzeri yeni bir saldırının tekrarlanması durumunda bunun sadece bölge değil, tüm dünya güvenliğini ve dünya düzenini tehlikeye atacağını önemle belirtmek isteriz” dedi. İdlib’teki kimyasal silah meselesinin ABD tarafından müdahale için düzmece gerekçe ve fırsat olarak görüldüğünü de tekrarlayan Lavrov, “Rusya, İran ve daha birçok ülkenin 4 Nisan İdlib trajedisinin soruşturulma önerisi başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler tarafından göz ardı ediliyor” ifadesini kullandı. Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün tarafsız olmadığını savundu.

Hürriyet