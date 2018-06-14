Rusya ve Yunanistan BM kararları esasında Kıbrıs’ta çözüm olması çağrısı yaptılar

Kıbrıs sorunu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında çarşamba günü Moskova’da yapılan görüşmede ele alınan konulardan oldu.

Tass Haber Ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, düzenlenen ortak basın toplantısında, Moskova ve Atina’nın bölgesel konuları çözmede aynı ya da benzeri görüşlere sahip olduklarını söylediğini bildirdi.

Sergey Lavrov, “Kıbrıs sorunu üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Rusya ve Yunanistan, uzun zamandan beri var olan bu soruna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve iki toplum arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda çözüm bulunması çağrısı yapıyorlar” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias da, Kıbrıs müzakerelerini, doğru şekilde yeniden başlatacağız ve çözeceğiz de” şeklinde konuştu.

Nikos Kotzias, bu sorunun, Kuzey Makedonya’nın ismi üzerindeki tartışmalardan ve Arnavutluk’la görüşülmesi beklenen konulardan daha zor bir konu olduğu, çünkü bu ikisinde kendilerinin büyük taraf olduklarını ve bu konuları çözmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Kotzias, Lavrov’a Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumundan dolayı teşekkür ettiğini, bunu duyurmak istediğini söyledi.

Kha