Rusya ve Merkel’den açıklamalar…

Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik krizle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için” hem Türkiye hem de Hollanda’yı “itidalli ve yapıcı” olmaya çağırdı.

Peskov, “Herhangi bir arabulucuya ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz… Bu durumdan sadece bu iki ülke çıkabilir” ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU-LAVROV GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Sputnik’in haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Astana süreci ve Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın talebi üzerine yapılan görüşmede, Lavrov ve Çavuşoğlu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan üçüncü tur görüşmelere yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Cuma günü Moskova’da iki ülke liderlerinin başkanlığında yapılan Türk-Rus üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı ışığında Astana sürecini istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, ateşkesin desteklenmesi ve verimli bir müzakere süreci başlatılmasına ilişkin anlaşmaları da ele aldı.

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Merkel’den flaş ‘Hollanda-Türkiye’ açıklaması

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim sürerken Almanya’dan açıklama geldi. Merkel, Hollanda’ya destek verdi.

Reuters’ın haberine göre Merkel, Hollanda ile Türkiye’nin yaşadığı diplomatik gerilimle ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik skandal tavrının ardından kullandığı “Nazi kalıntıları” ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Hollanda ile tam destek ve dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı.

Merkel benzer açıklamaların hiçbir ülke için yapılmaması gerektiğini savundu.

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Merkel’den Hollanda’ya tam destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hollanda ile Türkiye arasındaki tırmanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel Hollanda’ya ‘tam destek’ verildiğini söyledi.

Münih’te Alman iş çevrelerinden temsilciler ile düzenlenen bir toplantıda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu önünde Almanya’ya Nazi benzetmesinde bulunmasını “hiçbir biçimde kabul edilemez” olarak niteledi. Merkel bu tür benzetmelerin yanlış anlamalara yol açacağını, ayrıca Nazi döneminde kurbanların çektikleri acıları da azımsamak anlamına geldiğini belirtti.

Hafta sonunda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’ya giriş yapmasının engellenmesi üzerine Türkiye ile Hollanda arasında ağır bir kriz baş göstermişti. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümet üyelerini de “Nazi kalıntısı” olarak nitelendirmişti.

Merkel: Tam bir dayanışma içindeyiz

Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Türk siyasilerin Almanya’ya Nazi benzetmesinde bulunmalarını reddettiğine bir kez daha değinen Başbakan Merkel, bu tavrının Almanya ile dost olan, örneğin Hollanda gibi ülkeler için de tamamen geçerli olduğunu belirtti. Merkel, “Özellikle de Nasyonal Sosyalizm’den en fazla zarar gören ülkelerden birinin Hollanda olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu benzetmelerin hiçbir kabul edilir yanı kalmaz. Bu nedenle Hollanda’ya tam destek veriyorum ve tam dayanışma içindeyim” diye konuştu.

Merkel-Trump buluşması

Başbakan Merkel salı günü ABD’ye giderek, Başkan Donald Trump ile doğrudan temaslarda bulunacak. Merkel, ABD’nin Almanya‘nın ve de tüm AB’nin anahtar konumdaki ticarî partneri olduğunun altını çizerek, „Bu ticarî ilişkiler heriki taraf için de avantajlıdır. Doğrudan görüşmeler her zaman daha iyidir. Başkan Trump ile yüzyüze görüşecek olmaktan memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel’in ABD ziyareti öncesinde Alman ekonomi çevreleri de ABD ile ticarî ilişkilerin önemine dikkat çektiler. Alman Sanayiciler Birliği (BDI), ABD Başkanı Trump’ın yabancı şirketlerin gümrük cezaları yoluyla ABD içinde üretim yapmaya zorlanmasını içeren yeni ekonomik planlarının ise soğukkanlıkla karşılanması gerektiğini bildirdi.

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