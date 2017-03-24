Rusya: Türkiye’nin NATO üyeliği, S-400 almasına engel değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının S-400 hava savunma sistemine sahip olmasına bir engel teşkil etmediğini söyledi.

Sutnik’in haberine göre, Rossiya 24 televizyonuna konuşan Vladimir Kojin, Türkiye ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu.S-400 sevkiyatıyla ilgili Türkiye’yle görüşmelerin sürdüğünü belirten Kojin, “Ankara’nın büyük ilgisi var” şeklinde konuştu.

Gazetecinin ‘Moskova’nın bu sevkiyattan korkup korkmadığı’ sorusuna yanıt veren Kojin, “Evet, Türkiye bir NATO üyesi, ama korkmuyoruz. Bir şeyi teslim etmeden önce biz, entelektüel faaliyetin sonuçlarını sıkıca düzenliyoruz. Taraflar, silahla neler yapılabileceği ve neler yapılamayacağı konusunda taahhütlerde bulunuyor” dedi.

Ankara ve Moskova, S-400 hava savunma sistemi satışıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini defalarca dile getirdi. Daha önce Rus devlet askeri teknolojiler şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın kredi sunması durumunda Türkiye’nin S-400’ü almaya hazır olduğunu açıklamıştı.