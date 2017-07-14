Rusya Soğuk Savaş Dönemi Taktiklerine Geri mi Dönüyor?

Rusya’nın NATO üyesi Batı Avrupa ülkelerinin hava sahası etrafında askeri eylemlerini önemli ölçüde arttırdığı bildirildi. Yayımlanan yeni bir rapora göre bu taktik, sivil havacılığa da tehdit oluşturabilir.

İngiltere merkezli siyasi analiz örgütü Henry Jackson Topluluğu’nun raporuna göre NATO güçleri, Avrupa’ya yaklaşan Rus uçaklarını caydırmak için savaş uçaklarını geçen yıl neredeyse 800 defa acil durum koduyla havalandırmak zorunda kaldı. Bu rakam 2014’teki rakamların neredeyse iki katı.

Raporda Batı Avrupa güçleri ve Rusya, olası tehlikeli durumlardan kaçınmak için iletişimi güçlendirmeye ve angajman kurallarını daha net hale getirmeye çağrıldı.

Soğuk Savaş sırasında rutin hale gelen taciz uçuşları son dönemde Moskova tarafından yeniden kullanılır hale geldi. Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılara askeri destek vermesi, Batı ile ilişkilerin bozulmasına neden olmuştu.

Raporun yazarı Andrew Foxall’a göre, Rusya’nın taktiklerinin bir kısmı propaganda. Foxall, “Rusya teoride kendini güçlü, NATO üyelerini ve ittifakı zayıf olarak gösterebiliyor. Bu da Rus iç siyasetinde Putin’in işine yarıyor” diyor.

Foxall bu uçuşların aynı zamanda Rusya’nın istihbarat toplamasını sağladığını belirtiyor. Böylelikle NATO’da görev yapan kaptanların uçuş becerileri hakkında ve erken uyarı sistemi hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar.

Öte yandan Rusya donanması da Baltık Denizi ve Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde, özellikle İngiltere’nin nükleer denizaltı filosuna ev sahipliği yapan İskoçya yakınlarında faaliyetlerini arttırmış durumda. İngiliz Kraliyet Donanması, denizaltılarının izlenmesinden endişeli.

Foxall, “Eğer Ruslar, bu denizaltılara özel akustik sesleri kaydetmeyi başarırsa mesela, bunun İngiltere’nin savunma kabiliyetine çok ama çok zararı olabilir” görüşünü savunuyor.

Rusya ise NATO’yu hava sahasını taciz etmekle suçluyor. Moskova geçen ay bir video yayınlayarak bir NATO jetinin, Savunma Bakanı Sergei Shoigo’nun uçağına yaklaştığını belirlemişti.

Henry Ridgwell-Voa