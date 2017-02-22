Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye NATO’ya öncülük edebilir

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye’nin NATO’ya, terörle mücadele koalisyonu kurma sürecine girilmesi için öncülük edebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde (MGİMO) düzenlenen forumda konuşan Şoygu, şöyle konuştu: “Türkiye’nin NATO’daki üyeliğini ele alacak olursak, Ankara, ittifakın terörle mücadele koalisyonu kurma sürecine çekilmesi konusunda öncülük yapabilir.”

‘ASKERİ İŞBİRLİĞİ ALANINDA BÜYÜK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR’

Türk-Rus ilişkilerine de değinen Şoygu, askeri işbirliği alanında büyük bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Savunma Bakanı, “Askeri işbirliği, iki ülke yönetimleri tarafından da destekleniyor. Bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyorum, çünkü komşunuzu seçemezsiniz. Her halükarda komşularla barış ve uzlaşma içinde yaşamak gerekiyor. Bu nedenle, bölgemizde barışın desteklenmesi açısından iyi bir gelecek görüyorum” ifadelerini kullandı.

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