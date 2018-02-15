Rusya, Kıbrıs MEB’yle ilgili ülkelere uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etme çağrısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ülkesinin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) durumun kötüleşmesinden duyduğu kaygıyı dile getirerek ilgili ülkelere uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu ve bu davranışların Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının gerekliliğini gösterdiğini söyledi.

Tass Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre Zakharova açıklamasında şunları söyledi: “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde kötüleşen durumu kaygıyla izliyoruz ve durumun barışçıl yollardan çözümü için taraflara çağrıda bulunuyoruz”.

“İlgili tarafların bölgede mevcut gerginlik havasını daha kötüleştirecek ve Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmaları gerektiğine inanıyoruz”.

“İlgili ülkelerin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğini umuyoruz”.

“İlgili ülkelere aralarındaki farkları çözmek için barışçıl yollar aramaları için çağrıda bulunuyoruz”.

“Bu tür eylemler Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde en erken zamanda bir çözüm bulunması gerektiğini gösteriyor”.

“Bizim tutumumuz aynı olmaya devam ediyor: biz, ada halkının tümünün yararına olacak kapsamlı, adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını destekliyoruz ve Kıbrıslıların vereceği kararı destekleyeceğiz”.