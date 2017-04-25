Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Puşkov: Erdoğan Avrupa ile dansını bitiriyor

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) ile dansını bitirmeye başladığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Puşkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB ile ilişkilerinin giderek gerginleştiğine dikkat çekerek şunları ifade etti: “Erdoğan, AB ile dansını sona erdiriyor. Türkiye liderinin idam cezasının kaldırılmasıyla ilgili referandum yapmayı planladığını da unutmamak lazım. Bundan dolayı Türkiye’yi Avrupa Konseyi’nden çıkarabilirler. Belki de Erdoğan böyle şekilde AB’yi tehdit ediyor.”

‘TÜRKİYE’NİN S-400 FÜZESİ ALMA NİYETİ YUNANİSTAN’A KARŞI DEĞİL’

Puşkov açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu arada Ankara-Washington ve Ankara-Brüksel ilişkileri bağlamında Rusya ileTürkiye arasında çok boyutlu, aynı zamanda da zor ve eskisi gibi çelişkili ilişkiler de var. Türk Akımı doğalgaz boru hattını hatırlatmak isterim. Bu konuda ne kadar adımlar ve geri çekilmeler oldu. Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini alma niyeti Yunanistan ve Kıbrıs’ı hedef almıyor.”

‘TÜRKİYE RUSYA’YA YAPTIRIM UYGULAMAYAN TEK NATO ÜLKESİ’

Puşkov ayrıca “Türkiye, yaptırımlara (Rusya’ya) katılmayı reddeden ve vizesiz rejim uygulayan tek NATO ülkesi. Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişkiler var” dedi.

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