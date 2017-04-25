Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Uluslararası politika konusunda artık kural yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası politika konusunda Esquire dergisine konuştu. Soğuk Savaş dönemi ile bugünü kıyaslayan Lavrov, “Bugün hiçbir kural yok” dedi.

Esquire dergisine verdiği röportajda küresel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, modern politikada artık kural bulunmadığını vurguladı.

Günümüzde uluslararası ilişkilerin Soğuk Savaş dönemindekinden daha zor olduğunu kaydeden Lavrov, “O dönemde iki imparatorluk vardı: Batı ve Sovyet. İki taraf da, rakibiyle üçüncü ülkelerin topraklarında çatışıyordu. Ancak hiçbir zaman kendi sınırlarında ve doğrudan çatışma içine girmediler. İki taraf da hadlerini aşmaktan kaçınıyordu. Ancak bugün hiçbir kural yok” dedi.

‘RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİ EN İYİ ANLATAN SÖZCÜK: BEKLENTİ’

Öte yandan Rusya-ABD ilişkilerini tek bir kelimeyle ifade etmesi istenen Lavrov’un verdiği yanıt, ‘beklenti’ oldu.

ABD Başkan Donald Trump’ın ‘adamlarının’, eski Başkan Barack Obama’nın ‘adamlarının’ yerini henüz almadığına dikkat çeken Lavrov, “Tam kapsamlı çalışmalara başlayamıyoruz. Trump’ın ekibi henüz oluşturulmadı. George Bush’tan koltuğu devralan Obama, 8 aylık bir süreçte ekibini kurmuştu. Trump’ın bunu ne kadar sürede gerçekleştireceğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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