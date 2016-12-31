Rusya Büyükelçisi: Cenevre Konferansı kompozisyonu kararını bekliyoruz

Kıbrıs`ın Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Rusya`nın Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını arzuladığını ve bunun Cenevre konferansında başarıya ulaşacağını umduğunu söyledi. Büyükelçi, davet edilmesi durumunda, Rusya`nın da hazır bulunacağını, Kıbrıs Türk tarafının, Güvenlik Konseyinin sadece Eide ve Spehar tarafından temsil edildiğini ve Güvenlik Konseyi üyelerinin ek varlığına gerek olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere gelince, Rusya Büyükelçisi, bunun kritik bir aşamada bulunduğu belirtti. ABD eski Cumhurbaşkanı Barack Obama`ya duyduğu saygıyı dile getirerek onun sadece yeni Cumhurbaşkanı Doland Trump`ın işini zorlaştırmaya çalıştığını ve üç hafta içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin nereye gittiğinin belli olacağını söyledi.

EDON tarafından gerçekleştirilen yeni yıl etkinliği çerçevesinde konuşan Büyükelçi, 12 Ocakta Kıbrıs konusunda Cenevre`de gerçekleştirilecek konferansa Rusya`nın da katılımıyla ilgili bir soruya, “davet edilmemiz durumunda buna katılacağımızdan emin olmalısınız”.

“Şu ana kadar Konferansın kompozisyonu konusunda bir karara varılmadı ve biz bu kararı bekliyoruz. Genellikle karar vermek için her iki taraf BM Genel Sekreteri tarafından davet edilir” dedi.

Gerek müzakere sırasında, gerekse olası bir çözümün uygulanması çerçevesinde Güvenlik Konseyinin rolü konusunda, Büyükelçi, başarılacak bir çözümün uygulanması konusunda, Güvenlik Konseyinin oynayacağı rol konusunda Anastasiades`in sergilediği tavırları Rusya`nın desteklediğini vurguladı.

“Biz her şeyden önce çözümü destekliyoruz. Önümüzde zor günler olmasını bekliyoruz. Ama Rusya Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasını gerçekten arzuluyor ve Cenevre`de bunun başarılmasını umuyoruz”.

Kıbrıs Türk tarafının Rusya`nın Konferansa katılımını isteyip istemediği ile ilgili soruya Rusya Büyükelçisi Kıbrıs Türk tarafının bu konuyu hala düşündüğünü ve henüz bir şey söylemediğini açıkladı.

“Kıbrıs Türk tarafı, Güvenlik Konseyinin sadece, BM Özel danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından temsil edildiğini düşünüyor. Bu nedenle, Cenevre`de GK üyelerinin ek varlığının uygun olduğunu düşünmüyor”.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması için siyasi zeminin nasıl oluştuğuyla ilgili bir diğer soruya Büyükelçi, Rusya – ABD ilişkilerinin kritik bir aşamadan geçtiği yanıtı verdi.

“Obama`nın şu an neler söylediğini anlamıyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı Trump`ın yerini zorlaştırmak istediğini düşünüyoruz. Nereye gittiğimizi görebilmek için üç hafta daha beklemeliyiz”.

Rusya Büyükelçisi tüm Kıbrıslılara en iyi dileklerini sundu.