Rusya Başbakan Yardımcısı Rogozin:’AB’nin Rusya’ya yaptırımları ters tepti’

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Brüksel’in beklediği etkiyi yaratmadığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Rogozin, “Rusya’ya şantaj ve tehditle yaklaşılmamalı. Rus sanayi alanına uygulanan yaptırımlar, Avrupalı bürokratların beklediğinin tersine etki yarattı” dedi.

AB’nin mart ortalarında Rusya’ya yaptırımlarının süresini uzatabileceğine yönelik haberleri yorumlayan Rogozin, “AB bunu dikkate almadığımızı biliyor mu?” diye tepkide bulundu.

Bloomberg’in Brüksel’den bir kaynağa dayandırdığı haberinde, AB’nin mart ortalarında Rusya ve Ukrayna vatandaşı 100 kişiye uygulanan yaptırımlarının altı aylığına daha uzatılabileceği ifade edilmişti.

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