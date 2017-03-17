Rus senatör: Avrupa’yı eleştiren Erdoğan haklı.Demokrasi ya vardır ya da yoktur.”

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’yı eleştirmekte haklı olduğunu söyledi.

Rus televizyonunda konuşan Morozov, Hollanda ve Almanya’nın Türk bakanların toplantılarını iptal etmesi ve ardından yaşanan diplomatik gerilimle ilgili şunları söyledi:

“Yaşanan olaylara göz attığımızda iki ülkeyi birbirinden ayıran şöyle bir manzara görüyoruz: Avrupa’nın ‘ortak değerleri, kuralları ve demokrasisi’ ve bir de ulusal devlet olma özelliği var. Hollanda diyor ki bizim ulusal çıkarlarımıza göre, Türk bakanlar burada konuşma yapamaz, gösteriye katılamaz. Onlar bu iki ilke arasında tercih yaptılar. Şöyle bir karar aldılar: Almanya’da olduğu gibi Türkler burada da gösteri yapamaz. Çünkü ulusal çıkarlarımız her şeyden üstün. İşte bu günümüz Avrupası’nın manzarası.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerinde haklı olduğunu belirten Rus senatör sözlerine şöyle devam etti: Erdoğan ne diyor? Avrupa artık karar veriniz, nerede sizin ortak değerleriniz? Erdoğan haklı, demokrasi ya vardır ya da yoktur.”

RS