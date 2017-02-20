Rumların Kıbrıs’taki BM finans direktörüne vatandaşlık vermesi tartışılıyor

Bu adamın tarafsızlığı kaldı mı?

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ‘tarafsız bir rol’ üstlendiği iddia edilen Birleşmiş Milletler’in Finans Direktörü Hussein Moussa’ya ‘yasa dışı’ bir şekilde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı verilmesi, Rum propagandasının bir ürünü olarak nitelendirildi.

Sözde ‘tarafsız’ bir pozisyonda bulunan Birleşmiş milletler (BM) Barış Gücü’ne mensup bazı yetkililerin Rum hükümeti ile sıkı ilişkileri kurum içerisinde de sıkıntı yaratıyor.

Diyalog’un güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre adada görev yapan BM Barış Gücü’nün Finans Direktörü Lübnanlı Hussein Moussa’ya Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığı verildi.

Diplomatik Kaynaklar, BM personelinin diplomatik dokunulmazlığı olduğunu anımsatarak, böylesi kritik bir mevkideki bir görevlinin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığını almasının objektifliğe gölge düşürdüğü belirtildi.

Hussein Moussa’yla ilgili sıkıntı sadece ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı alması da değil… Sosyal Medya hesabından Rum Hükümetinin kendisine sağladığı kolaylıkları da deşifre eden Moussa, “Bedava VIP bilete ile Apoel’in Şampiyonlar Ligi maçına da gittiğini duyurmaktan çekinmedi.

Moussa’nın vatandaşlık alması Rum hükümetinden önemli kişilerle bedava bilet alacak kadar ilişkiler içine girmesi BM içerisinde de huzursuzluk yaratmış durumda. BM içindeki kaynaklar, yapılanlarla kurumun tarafsızlık ilkesinin çiğnenmesinden yana sıkıntılı.

Diyalog Gazetesi