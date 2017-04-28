Rumlar,Avrupa Parlamentosu taslak Türkiye raporundan rahatsız

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile ilgili rapor taslağında Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümden “başlıca iki vurgunun yok olduğu” haber verildi.

Fileleftheros “Maraş-İşgal ‘Kayboldu’… Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye İle İlgili Rapor Taslağında Lefkoşa İçin Kayıplar” başlığıyla yayımladığı Brüksel çıkışlı haberinde, yıllardır AP raporlarında yer alan “kapalı Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi” ve “Türk askerlerinin Kıbrıs’tan derhal çekilmeye başlaması” ifadelerinin Kati Piri tarafından taslak rapordan tamamen ‘yok edildiğini’ yazdı.

Gazete bu iki ifadenin taslak raporda yer almamasının, hem Rum Yönetimi açısından “önemli kayıp olduğunu” hem de kendi tezlerini AP’de geçirmeyi ve tatmin edici bir rapor taslağı elde etmeyi başaramayan AP’deki bütün Rum siyasi partilerini de ifşa ettiğini yazdı.

Rapor taslağının, Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin derhal ertelenmesini isteyen önceki AP kararını da ‘sulandırdığını’, “Türkiye ile üyelik müzakerelerinin, Anayasa paketi olduğu gibi uygulanırsa ertelenmesi” talep edilerek “derhal”in manasının da yok edildiğini yazan gazete, gerekçe olarak 18 maddeden oluşan anayasa değişikliğinin 14 maddesinin uygulamasına 2019’da geçileceğini gösterdi.

Gazete rapor taslağında Türkiye’nin Gümrük Birliği Protokolü’nü Güney Kıbrıs’a da uygulama (hava ve deniz limanlarını açma) yükümlülüğünün da yer almadığını haberine ekledi.

Simerini ise haberi manşetten “Üyelik (Müzakerelerinin) ve Ödeneklerin Dondurulması… AP Erdoğan’ın Davranışlarına Öfkeli, Kırmızı Kart Gösteriyor… AP’nin Türkiye’yle İlgili Şamar Nitelikli Raporu, Ancak Raporda Kıbrıs Sorunuyla İlgili Eksikler.. Kıbrıs’taki Türk Meydan Okumalarına Hiçbir Atıf Yapılmıyor” başlık ve spotlarıyla verdi.

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